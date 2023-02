¿Daniela Darcourt terminó definitivamente con Andrés Izquierdo? | Fuente: Instagram

Los rumores de la separación entre Daniela Darcourt y Andrés Izquierdo siguen dando de qué hablar. Después de que la salsera asegurara en sus redes sociales que jamás retomaría su relación con el bailarín, él decidió salir al frente a hablar sobre su romance con la intérprete de “Adiós amor”.

Para el programa En Exclusiva, la conductora Laura Borlini le preguntó a Izquierdo qué pasaba con Darcourt, puesto que, la cantante escribió en Instagram: “Lo que se fue al tacho no sirve, yo no voy a volver con él, es mejor estar soltera”.

Por su parte, el bailarín comentó que no había leído las últimas publicaciones de la artista “No he visto esas historias, no sabría qué decirte (...) Acerca de mi relación con Daniela no te podría decir nada al respecto, estamos bien”. Luego agregó que: “Hemos decidido no hablar de la relación, pero fácil fue de broma, de chiste”.

Cabe resaltar que la pareja ha pasado por muchos altibajos en su relación, sin embargo, no han hablado abiertamente de eso en sus redes sociales o lo han comunicado como otras parejas del espectáculo.

CRISIS EN LA RELACIÓN

En abril de este año, Daniela Darcourt celebró su primer aniversario como pareja del bailarín Andrés Izquierdo. Sin embargo, surgieron rumores de que la relación pasa por problemas. Algo que la salsera confirmó.

Sin querer revelar si han terminado o no, la intérprete de "Adiós amor" se refirió a ellos como una pareja joven, que aún se está conociendo. Asimismo, manifestó que el cariño y respeto entre ambos siempre estará presente.

“Siempre vamos a dar un paso pensando que es lo mejor para ambos y eso es lo que estamos haciendo. Somos una pareja joven que está terminando de descubrir el proceso de tener algo estable", dijo Daniela Darcourt en el programa "Magaly TV: La firme".

