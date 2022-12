Daniela Darcourt habló de su relación amorosa con Andrés Izquierdo. | Fuente: Instagram

La cantante Daniela Darcourt celebró, en abril, su primer aniversario como pareja del bailarín Andrés Izquierdo. Sin embargo, surgieron rumores de que la relación pasa por problemas. Algo que la salsera confirmó.

Sin querer revelar si han terminado o no, la intérprete de "Adiós amor" se refirió a ellos como una pareja joven, que aún se está conociendo. Asimismo, manifestó que el cariño y respeto entre ambos siempre estará presente.

“Siempre vamos a dar un paso pensando que es lo mejor para ambos y eso es lo que estamos haciendo. Somos una pareja joven que está terminando de descubrir el proceso de tener algo estable", dijo Daniela Darcourt en el programa "Magaly TV: La firme".

“El respirar es sano, no solo para uno, sino como artista y ser humano. Eso no me hace ajena a que tenga problemas como cualquier persona. Pase lo que pase siempre voy a querer lo mejor para él”, agregó la salsera.

Pese a los problemas como pareja, Daniela Darcourt precisó que Andrés Izquierdo sigue formando parte de tu staff de bailarines y que el cariño entre ambos se mantiene. “Él tiene un lugar muy importante en mi corazón, al igual que yo sé que lo tengo en suyo”, concluyó.

DÚO CON TITO NIEVES

En un live de Instagram, Tito Nieves tomó la iniciativa de manifestarle que está dispuesto a grabar con ella. Y no estaba solo en este ofrecimiento, pues a la transmisión se unió Sergio George, quien se mostró interesado en producir el tema.

“Yo te he dicho [Daniela] que tienes un gran talento”, dijo el también productor de Yahaira Plasencia. “Fuera del Perú ya te conocen, pero para que te conozcan más tienes que grabar con Tito y conmigo”, añadió.

Al respecto, Daniela Darcourt se mostró entusiasmada con la idea de llevar a cabo un nuevo proyecto en compañía de los otros dos. “No me siento superior a nadie, no creo estar en la cima, pero sí en un momento especial de mi carrera, me falta mucho por crecer”, afirmó

