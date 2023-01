Daniela Darcourt compartió su balance de fin de año, marcado por la pandemia de la COVID-19. | Fuente: Instagram / Daniela Darcourt

El 2020 no fue un año fácil para Daniela Darcourt. Ella perdió a su abuelo el pasado mes de agosto luego de que este enfermara de nuevo coronavirus. Sin embargo, buenas noticias también asomaron en su vida personal, entre ellas, la compra de su propio departamento.

“Queda muy cerca a la casa de mi mamá, a 15 minutos, pues no quería alejarme de mi barrio [La Victoria]”, contó previo al Año Nuevo 2021 al diario Trome. “No soy de las que se van a ‘pituquear’, no me gusta eso”, añadió.

Por otro lado, la carrera de la cantante mantuvo alto su vuelo este año en que terminó siendo una de las cantantes peruanas más escuchada en Spotify. “Me siento feliz y agradezco a todos los que me apoyaron (…) El 2020 fue muy difícil, pero soy la artista número uno en mi país”, dijo.

En ese sentido, para Darcourt la presencia de Tito Nieves jugó un rol esencial en su trayectoria y eso fue lo que la “mantuvo” en los ojos del público. “Tito me cuenta sus experiencias, tiene 45 años de carrera y absorber todo ese conocimiento me llena muchísimo”, apuntó.

CONTACTO CON MARC ANTHONY

Precisamente, gracias a Tito Nieves fue que Darcourt pudo entablar contacto con Marc Anthony. “Marc es un ser humano maravilloso”, señaló, “que sepa quién soy, que me registre en el mapa y me diga que ya me había oído, ha sido todo un honor”.

La cantante de “Señor mentira” no escondió sus deseos de colaborar con el salsero de origen puertorriqueño, pero puntualizó que eso “pasará solo en su momento”. “El hecho de que me felicite y me diga que continúe es para mí lo máximo”, indicó.

En ese sentido, soñar con un Grammy u otro premio internacional es una meta que Darcourt tiene como norte. “Más allá de que sea un Grammy, que ese premio lleve mi nombre, sería un éxito para el país”, dijo.

BALANCE DE FIN DE AÑO

Para ser un año complicado, Daniela Darcourt recalcó que también trajo sus enseñanzas. Entre ellas, “que la vida es una sola”. “Cuando llegue el 1 de enero voy a decir: ‘Los sueños se cumplen siempre y cuando uno tenga en la mente querer hacerlos, mantengas las mismas ganas y pasión’”.

Asimismo, aclaró que le gustaría incursionar en el “teatro musical” y sobre su estado emocional, aseveró que se encuentra soltera desde “hace un año” y enfocada en su trabajo.

“Tengo 24 años y me falta muchísimo por aprender, conocer, disfrutar y estoy feliz de tener a las personas que están en mi vida”, aseguró.

Te sugerimos leer