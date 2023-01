Daniela Darcourt suspenderá presentaciones en vivo por problemas de salud | Fuente: Instagram de Daniela Darcourt

Daniela Darcourt publicó en su cuenta de Instagram un comunicado en el que señala que se someterá a un fuerte tratamiento médico luego de haber sido diagnosticada con laringitis crónica.

La artista no podrá asistir a sus presentaciones en vivo programadas en los próximos 21 días debido a las complicaciones que ha presentado con su voz. Así lo señala el documento que la artista musical compartió en su cuenta oficial de Instagram.

“En los últimos meses, Daniela Darcourt ha presentado complicaciones en la salud de su voz, las cuales ha tratado de controlar para poder seguir compartiendo con su público amado. Sin embargo, ha sido diagnosticada con pólipo de cuerdas vocales y laringitis crónica”, indica el comunicado.

Ante estas complicaciones en su salud, la cantante de salsa ha decidido “concentrar prioritariamente todos sus fuerzas en su completa recuperación”.

“La artista ya se encuentra bajo un riguroso tratamiento médico y se le han dado 21 días de incapacidad iniciales con los que contará con el apoyo incondicional de los mejores especialistas médicos, de su familia, seres queridos y su equipo de trabajo”, finaliza el comunicado compartido en el Instagram de Daniela Darcourt.

Al compartir el documento, la intérprete de "Señor mentira" escribió un mensaje donde expresa su tristeza por dar esta noticia a su público y agradeció a todas las personas que le han brindado su apoyo.

"Con muchísima pena, lamento comunicarle a todos mis seguidores mi ausencia de los escenarios por estos 21 días... No se imaginan lo frustrante que me resulta y lo larguísimo que sentiré que pasarán, pero si no tengo buena salud, nada será lo mismo. Gracias a todas las personas que desde ya, me mandan su cariño y apoyo como siempre, a mi familia, a mis mejores amigos y a mi equipo de trabajo, gracias de corazón también. Vuelvo pronto", escribió.

