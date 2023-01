Las salseras peruanas han asegurado en repetidas ocasiones que no tienen ninguna rivalidad. | Fuente: Instagram

Daniela Darcourt aseguró que no guardan ninguna rivalidad contra Yahaira Plasencia, sin embargo, la intérprete de “Señor mentira” no ha evitado hacer comentarios hacia su colega, ya sea en broma o en referencia a que deberían juntarse en algún momento.

A pesar de toda la polémica que las involucra, la salsera peruana señaló que puso fin a ese tema hace unos meses y quiere mantenerlo de esa manera. Sobre Plasencia, solo expresó desear lo mejor en su carrera artística, debido a que están resultando cosas muy buenas para ella en estos momentos.

“A ese tema ya le puse punto final unos cuantos meses atrás y así me voy a mantener. Lo único que tengo para decirle es desearle lo mejor: siento que vienen cosas chéveres para ella y bendito sea Dios, que le ilumine el camino”, detalló Daniela Darcourt a Ojo.

Por otro lado, Daniela Darcourt habló sobre la situación de “cerrar las puertas” en el rubro musical. Aunque la artista, de 24 años, haya enfrentado eso en el pasado, no significa que ella tenga que actuar de la misma manera. “No tengo el poder de cerrarle las puertas a nadie, no ha sido así y no lo será nunca”, agregó.

SOBRE KATE CANDELA

Hace unos días, Kate Candela expresó que Darcourt había cambiado mucho desde su época en Son Tentación hasta su faceta como solista. En ese sentido, reveló que le habría negado una oportunidad, pero la intérprete de salsa nacional no brindó más comentarios que “nos volveremos a encontrar cuando todo se reanude”.

“¡Jamás! Yo ya pasé por eso y no se lo deseo absolutamente a nadie”, rechazó la cantante sobre cerrar las puertas a Candela. “Cada quien se abre y se cierra las puertas solo porque quiere”, agregó.

