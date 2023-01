Daniela Darcourt comenta sobre la rivalidad que existe con Yahaira Plasencia. | Fuente: Instagram

La salsera Daniela Darcourt habló sobre su relación con Yahaira Plasencia, con quien tiene una supuesta rivalidad. En una entrevista con Julián Zucchi, “Previos en cuarentena”, la intérprete de ‘Señor mentira’ reveló cuáles fueron las razones por las que inició su debate con su colega.

“En su momento, a mí me molestaron ciertas actitudes, pero hay muchas historias detrás del telón que no tenemos necesidad de contar”, comenzó diciendo.

Cabe resaltar que todo habría iniciado cuando ambas iban a presentarse en una de las temporadas de “El artista del año” de Gisela Valcárcel; sin embargo, no se llegó a dar por una serie de razones.

Zucchi le preguntó cuál era el motivo principal por la que existe una riña y contó por qué no se lleva bien con Yahaira Plasencia.

“Justamente en 'El artista del año', en la temporada que ella estaba, me hicieron ensayar y, en la madrugada de ese mismo día, me llamaron y me dijeron que no y luego mi jefe de prensa me dijo que Yahaira había puesto como condición que, si yo iba, ella no lo iba a hacer y eso me molestó mucho”, aseguró.

Daniela Darcourt confesó que le molestó su actitud, ya que en esa época no se conocían: “Si ella no me conoce, no tendría por qué hacer eso, sobre todo porque había jugado con mi tiempo y que le habían dado el gusto. Si bien es cierto, ella tenía una posición en ese momento, no tenía por qué hacerlo y la producción como tal debió defender eso”,

Finalmente, la intérprete de “Adiós amor” dijo que no hablará más del tema por el simple hecho de que se enfocará más en su trabajo: “Lo dije, ella respondió y ahí comenzó todo. Ese dime y direte que dura hasta ahora, pero ella hace sus cosas a su manera y yo a la mía”, culminó.

