Daniela Darcourt negó nuevamente que mantiene una amistad con Yahaira Plasencia. En conversación con Radio Capital, la intérprete de “Señor mentira” confesó que solamente son colegas y así seguirá siendo.

“Mas allá de que no seríamos amigas, yo dije claramente que no somos amigas. Que podamos o no podamos o que en algún futuro esto pasara, se va a dar orgánicamente si es que eso llega a suceder”, aseguró.

Además, dijo que no están en la “obligación” de serlo ya que ambas son profesionales y se tienen respeto por sus carreras: “Suficiente con el tema de ser cordial cuando nos veamos, de respetar nuestros espacios y nuestros momentos. Siempre lo he dicho, ella hace su carrera a su forma, yo hago mi carrera a mi forma”, comentó a Mónica Cabrejos en la radio.

A pesar de que sus fanáticos esperan que canten juntas nuevamente y puedan entablar una amistad, Daniela Darcourt cerró la posibilidad si solo una de las partes está de acuerdo: “Por más que nuestros fanáticos quisieran que nosotras nos abracemos, estemos de amiguitas, eso no va a pasar si nosotras no lo decidimos así”.

Por otro lado, la artista nacional indicó que, si más adelante cantasen juntas para una colaboración, sí sería posible: “Siempre lo he dicho, cuando uno hace una colaboración lo hace pensando en que lo que se haga aporte para las carreras de las personas involucradas”, confesó.

¿POR QUÉ NO TIENEN UNA AMISTAD?

En una entrevista con Julián Zucchi, el actor le preguntó cuál era el motivo principal por la que existe una riña y Daniela Darcourt contó por qué no se lleva bien con Yahaira Plasencia.

“Justamente en 'El artista del año', en la temporada que ella estaba, me hicieron ensayar y, en la madrugada de ese mismo día, me llamaron y me dijeron que no y luego mi jefe de prensa me dijo que Yahaira había puesto como condición que, si yo iba, ella no lo iba a hacer y eso me molestó mucho”, aseguró.

Daniela Darcourt confesó que le molestó su actitud, ya que en esa época no se conocían: “Si ella no me conoce, no tendría por qué hacer eso, sobre todo porque había jugado con mi tiempo y que le habían dado el gusto. Si bien es cierto, ella tenía una posición en ese momento, no tenía por qué hacerlo y la producción como tal debió defender eso”.

