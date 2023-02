Daniela Darcourt dio a conocer que sufrió un accidente automovilístico. | Fuente: Spotify

Un susto se llevó este viernes la salsera Daniela Darcourt luego de sufrir un accidente automovilístico. Así lo anunció ella, a través de sus redes sociales, donde también instó a sus seguidores a manejar con precaución.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de “Si tú te atreves” dio a conocer este hecho a través de una serie de stories en las que adjuntó el estado en que quedó su camioneta tras el choque. “Les cuento que estoy bien, los daños han sido materiales, evidentemente”, dijo.

Darcourt aseguró que solo tiene un “golpe en la rodilla”, producido por el impacto, aunque sí sintió “el susto”. “Tanto la otra parte como yo estamos bien. Nunca he tenido un accidente de esta magnitud. Es el primer accidente en los ocho años que ya vengo manejando”, detalló.

Finalmente, la salsera exhortó a sus seguidores a tener mucho cuidado en estos días acelerados antes del inicio de la cuarentena total en Lima y otras nueve regiones. “Si están apurados en comprar cosas por la cuarentena, salgan temprano que acelerar de más puede costar una vida. Los accidentes pasan. Cuiden sus vidas y manejen con muchísima precaución”, concluyó.

Daniela Darcourt compartió imágenes del impacto que sufrió su camioneta tras el accidente automovilístico. | Fuente: Instagram / Daniela Darcourt

DARCOURT NIEGA SU INGRESO A "ESTO ES GUERRA"

Después de que se anunciara a Yahaira Plasencia como nueva integrante de “Esto es guerra”, se corrió el rumor de que su colega, la salsera Daniela Darcourt también formaría parte del reality.

Sin embargo, la intérprete de “Señor mentira” descartó estos comentarios al realizar una serie de preguntas y respuestas por medio de su cuenta de Instagram. Luego de que un fanático le cuestionara sobre su posible ingreso, la artista reveló lo siguiente:

“¡Falso! Me hubiera encantado, en algún momento lo conversé. Me hicieron la propuesta esta vez, pero tengo muchos planes, se me cruzaron con muchas cosas, y para dejar esa puerta abierta… esta vez no”, reveló.

Es así como Darcourt descartó su ingreso al programa "Esto es guerra", sin embargo, dejó entrever que no es una mala idea formar parte de ello más adelante.

