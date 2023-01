Daniela Darcourt descarta nuevamente una rivalidad con Yahaira Plasencia. | Fuente: Composición

Durante este 2020, las discrepancias entre Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia se elevaron. Sin embargo, la intérprete de “Señor mentira” aseguró que no tiene ni un problema con ella por lo que prefirió mantenerse al margen de los dimes y diretes.

A pesar de toda la polémica que las involucra, la salsera peruana señaló que puso fin a ese tema hace unos meses y quiere dejarlo así. Sobre Plasencia, solo expresó desear lo mejor en su carrera artística, debido a que están resultando cosas muy buenas para ella en estos momentos.

“Este año estuve muy al margen y así me quiero mantener, ya dije que no tengo problemas con ella, deseo de todo corazón que le vaya bien y que Dios la bendiga”, sostuvo en una entrevista para el diario Trome.

¿DUETO CON MARC ANTHONY?

La carrera internacional de Daniela Darcourt va en ascenso y esto se debió a que hizo una colaboración con Tito Nieves que logró millones de visitas en YouTube al poco tiempo de ser estrenado.

Como también está trabajando con Sergio George, no descarta que se dé un junte con Marc Anthony ya que él ha oído su música:

“Marc es un ser humano maravilloso, que sepa quién soy, que me registre en el mapa y me diga que ya me había oído, ha sido todo un honor. Lo que venga después pasará solo en su momento. El hecho de que me felicite y me diga que continúe es para mí lo máximo”, aseguró.

