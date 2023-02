En más de una ocasión, Daniela Darcourt ha demostrado sus deseos por ser madre. | Fuente: Instagram

El año pasado, Daniela Darcourt ya mencionaba que se sentía lista para ser madre y que estaba entre sus planes. Tampoco tendría problemas en convertirse en madre soltera, como aseguró a sus fans.

En sus stories de Instagram, respondió distintas preguntas de sus seguidores; una de ellas era: ¿Te gustaría ser madre soltera si no pudieras formar una familia?

La cantante contestó "verdadero". "Ya lo he dicho antes. Sé que es quizás un poco más difícil pero sí, verdadero. No tengo ningún problema. Amo la idea de convertirme en mamá", sostuvo Daniela Darcourt.

La cantante de "Probablemente" también señaló que se encuentra soltera hace más de un año y que no supera rápidamente una separación. "A menos que salga o termine una relación que ya viene desgastada, pero siempre me cuesta bastante", explicó.

LA MATERNIDAD

En setiembre pasado, la salsera expresó su deseo por convertirse en madre durante el programa “El reventonazo de la Chola”. Ella afirmó que se encuentra entre sus proyectos: “Sí, está en mis planes, quiero ser mamá y me siento lista, ahora más”.

Más adelante, Daniela Darcourt aseguró que su futura pareja debería estar en la misma sintonía respecto a los planes de vida en conjunto. “A la persona que venga próximamente me va atracar el que me tenga que casar y el que me tenga que dar hijos”, dijo.

SU PASADA RELACIÓN

La cantante de “Señor mentira” rechazó que su relación con el bailarín Andrés Izquierdo pueda retomarse en algún momento. En ese sentido, aclaró que guarda mucho cariño hacia él por todo lo vivido a su lado, ya que fue una persona importante en su vida.

"Nosotros terminamos la relación hace bastante tiempo”, detalló Darcourt. “Ambos nos respetamos y tenemos un cariño muy grande", acotó.

HACIA EL ÉXITO MUSICAL

Precisamente, gracias a Tito Nieves fue que Darcourt pudo entablar contacto con Marc Anthony. “Marc es un ser humano maravilloso”, señaló, “que sepa quién soy, que me registre en el mapa y me diga que ya me había oído, ha sido todo un honor”.

La cantante de “Señor mentira” no escondió sus deseos de colaborar con el salsero de origen puertorriqueño, pero puntualizó que eso “pasará solo en su momento”. “El hecho de que me felicite y me diga que continúe es para mí lo máximo”, indicó.

En ese sentido, soñar con un Grammy u otro premio internacional es una meta que Darcourt tiene como norte. “Más allá de que sea un Grammy, que ese premio lleve mi nombre, sería un éxito para el país”, dijo.

