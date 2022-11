Daniela Darcourt: "Mi abuelito necesita con urgencia una cama UCI, pero necesita más fuerza de oración"

Abuelo de Daniela Darcourt necesita una cama UCI. | Fuente: Instagram

La cantante Daniela Darcourt atraviesa un difícil momento, pues su abuelo paterno se contagió de la COVID-19 y se encuentra internado en un hospital limeño.

La intérprete de "Si tú te atreves" indicó que su pariente requiere una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un ventilador mecánico con urgencia, pero no han podido conseguir uno.

“Ha sido un día bastante duro. Mi abuelito necesita con urgencia una cama UCI, un ventilador mecánico, necesita todo. Pero necesita más fuerza de oración, así que les pido me sigan ayudando con eso”, expresó la artista en sus stories de Instagram.

Pese al mal momento, Daniela Darcourt se mostró agradecida con el personal médico del hospital Edgardo Rebagliati, ya que han apoyado en todo a su familia.

Finalmente, la cantante instó a los peruanos a tomar las medidas adecuadas para evitar el contagio del nuevo coronavirus.

"A todos les pido que se cuiden mucho, este virus está demasiado feo. No sé en qué momento este virus nos agarró a todos. Estoy muy triste por esta situación”, indicó. "Mucha fuerza a los que están pasando lo mismo que yo", añadió.

¿FIN DE SU RELACIÓN?

Los rumores de la separación entre Daniela Darcourt y Andrés Izquierdo siguen dando de qué hablar. Después de que la salsera asegurara en sus redes sociales que jamás retomaría su relación con el bailarín, él decidió salir al frente a hablar sobre su romance con la intérprete de “Adiós amor”.

Para el programa En Exclusiva, la conductora Laura Borlini le preguntó a Izquierdo qué pasaba con la cantante, puesto que la cantante escribió en Instagram: “Lo que se fue al tacho no sirve, yo no voy a volver con él, es mejor estar soltera”.

Por su parte, el bailarín comentó que no había leído las últimas publicaciones de la artista “No he visto esas historias, no sabría qué decirte. Acerca de mi relación con Daniela Darcourt, no te podría decir nada al respecto, estamos bien”. Luego agregó: “Hemos decidido no hablar de la relación, pero fácil fue de broma, de chiste”.

