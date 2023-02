Daniela Darcourt espera que el tema con Yahaira Plasencia quede cerrado. | Fuente: Instagram | Daniela Darcourt

Daniela Darcourt acabó con la supuesta pelea que existe con Yahaira Plasencia. La intérprete de “Señor mentira” aseguró que le desea lo mejor a su colega. En declaraciones para “Modo Espectáculos”, la salsera espera que a “La Patrona” le vaya bien en su carrera.

“Con todas sus letras, que le vaya de la p***, que Dios le bendiga. Yo sé que le está costando mucho esfuerzo como a mí en alguna oportunidad me costó. Y a la gente, lo único que le digo es que yo ya (estoy cansada)”, dijo la artista peruana en alusión a que ya no tolera más los comentarios de los fanáticos que generan discordia entre ambas.

Por otro lado, negó que exista una serie de “dimes y diretes” por parte de sus seguidores, pero agregó que no puede controlar a los fans: “No hay bandos que existan y lo que quiero dejar claro a la gente es que uno no controla a sus fanáticos. Yo te soy honesta, yo elimino comentarios negativos para la otra persona y para mí”, sostuvo.

Además, también se animó a responder sobre las declaraciones de Kate Candela, quien defendió a Yahaira Plasencia dando a entender que es “una víctima” de Daniela Darcourt: “Lo que Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan. A buen entender pocas palabras”, sentenció.

Darcourt asegura que no se ha metido en problemas con ni una de las dos y que le desea lo mejor a Candela: “Ella fue mi compañera de trabajo y cada quien tiene sus círculos de trabajo, se hacen más grandes o pequeños y en mi caso se hizo pequeño y estoy tranquila con ese pequeño grupo”, comentó.

MACHISMO EN LA INDUSTRIA

A pesar de no ser la única mujer joven en incursionar en la salsa y hacer sus propios proyectos, Daniela Darcourt confesó que ha sufrido de machismo en el sector musical.

“Nunca va a faltar un hombre que diga: ‘no, pero por qué tú’. He recibido comentarios machistas y acoso también. Agradezco tener barrio porque desde muy pequeña tuve que hacerme respetar. Hubo personas que querían hacerme creer que mi trabajo era en vano y hay quienes se quieren aprovechar o hacer propuestas indecentes”, asegura la cantante.

Después de grabar con Nieves -quien dijo a EFE que ella tiene el paquete entero para ser una estrella-, sostiene que sigue escribiendo una autobiografía y no quiere “defraudar con tonterías” o desaprovechar el “respeto ganado” de grandes artistas.

