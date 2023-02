Daniela Darcourt descarta realizarse una cirugía estética: 'Después quedas horrible'. | Fuente: Instagram

La cantante Daniela Darcourt descartó realizarse alguna cirugía estética por diferentes motivos. En un juego de preguntas y respuestas con sus fanáticos, la intérprete de “Probablemente” contestó algunas de las inquietudes de sus seguidores.

“¿Te harías alguna cirugía para verte más “bonita”? Ya eres linda, pero como una diva”, preguntó un fan. Tras esta consulta, Darcourt lo negó tajantemente porque le teme a este tipo de intervenciones.

“Sorry not sorry (Lo siento, pero no) No, y no me haría ninguna, mucho menos estética que tenga que ver con la cara. Le tengo medio trauma a eso porque a la larga, cuando uno se lo hace joven, después quedas horrible”, dijo en un vídeo en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, negó que haya bajado de peso por alguna cirugía, sino que todo es gracias a los ejercicios y la buena alimentación que está llevando.

“Llevo dieta y me tiene divina, como quiero estar. Y hago ejercicios acá en mi casa, me estiro un montón porque no me gusta alzar mucho peso”, contó Daniela Darcourt en otra historia.

DESCARTA SU INGRESO A EEG

Después de que se anunciara a la salsera Yahaira Plasencia como nueva integrante de “Esto es Guerra”, se corrió el rumor de que su colega Daniela Darcourt también formaría parte del programa reality. Confirma que hubo un acercamiento de parte de la producción, pero no se concretó.

La intérprete de “Señor mentira” descartó estos comentarios al realizar una serie de preguntas y respuestas por medio de su cuenta de Instagram. Luego de que un fanático le cuestionara sobre su posible ingreso a "EEG", la artista reveló lo siguiente:

“¡Falso! Me hubiera encantado, en algún momento lo conversé. Me hicieron la propuesta esta vez, pero tengo muchos planes, se me cruzaron con muchas cosas, y para dejar esa puerta abierta… esta vez no”, reveló para dar fin a las especulaciones.

Aunque Darcourt rechazó la propuesta inicial de ingreso al formato juvenil de competencias de América TV, dejó entrever que no es una mala idea unirse al equipo más adelante.

