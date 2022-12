Daniela Darcourt envía inspirador mensaje. | Fuente: Instagram

La cantante Daniela Darcourt sorprendió a sus más de 2.6 millones de seguidores de Instagram al compartir una fotografía en la que realiza un semidesnudo artístico.

En la instantánea, que recibió más de 80 mil likes en solo horas, la intérprete dejó un inspirador mensaje, en el que agradece a la vida por enseñarle a ser cada vez más fuerte.

“Me pasaron muchísimas cosas que quizá no merecía pero me recordaron y enseñaron que soy mucho más fuerte de lo que creía”, se lee en la primera línea del texto de la intérprete de "Señor mentira".

“Gracias vida porque a pesar de todo, siempre me permites empezar de nuevo. ¡Está nueva aventura, recién comienza!”, añadió Daniela Darcourt.

Como se recuerda, la joven cantante perdió a su abuelo hace apenas unos días, debido a que se contagió con el nuevo coronavirus y no logrós superar la enfermdad.

La intérprete de “Probablemente”, que es parte del jurado del segmento ‘Divas’ de “Esto es Guerra”, aprovechó el espacio para dedicarle unas palabras a su abuelo antes de entonar una canción:

“Mi abuelito que hace algunos días se fue de este mundo a descansar, a estar mucho mejor, yo sé que él me va escuchar y cuando nos volvamos a encontrar me va recibir con los brazos abiertos. Estoy orgullosa al saber que se fue de este mundo como el gran luchador que era”, dijo como preámbulo a su presentación.

Con los sentimientos a flor de piel y los ojos llenos de lágrimas, Daniela Darcourt cantó el tema “Se me fue” de Myriam Hernández, como un homenaje a su ser querido.

