Daniela Darcourt recuerda con cariño a su compañero Legarda, y así lo dejó ver frente a sus miles de seguidores con quien compartió una conversación que tuvo con el colombiano.

La intérprete de “Probablemente” publicó en sus historias de Instagram cómo fue que él le aconsejó para mantener su salud.

“Dani, tienes que cuidar tu salud. Todo el mundo siempre va a querer que tú vayas a todos los shows, entrevistas, etc., pero si es un buen equipo, también van a cuidar tu tiempo de descanso. Dale prioridad a tu descanso para que vivas saludable, porque si no lo pides tú, nadie lo va a pedir por ti”, fue lo que él escribió.

Ante ese mensaje, Daniela Darcourt se mostró conmovida y le respondió de la misma manera. “¡Gracias mi Lega! Definitivamente me siento mucho mejor, pero ahora es donde más cuidado hay que ponerle a todo. Te mando un abrazo inmenso, gracias por escribir”, se lee en la publicación.

Al compartir este pantallazo, la salsera mostró nuevamente su cariño con Legarda: “Ahora, justo ahora, me acordé de ti. Es inevitable hacerlo y no volver a leer esas líneas que me dejaste la última vez. Sigue brillando ahí donde estás, querido amigo. Te quiero”, finalizó.

Cabe resaltar, que esta no es la primera vez que Darcourt lo menciona ya que hace unos meses, compartió un mensaje en sus redes saludando al artista por su cumpleaños número 31.

¿QUIÉN ERA LEGARDA?

Fabio Andrés Legarda, nacido hace 29 años en Popayán (Cauca) y emigrado con su familia a Atlanta (EE.UU.), empezó a cantar a los 14 años en festivales latinos y pasó de grabar versiones de canciones en su canal de Youtube a firmar con una casa disquera.

Legarda, intérprete de "La Verdad", su primer sencillo, hizo colaboraciones con varios artistas del género urbano y convirtió en éxitos temas como "Libre", "Necesito tu amor", "Mala es" e "Hipnotizado"

El artista ganó reconocimiento en Colombia con su aparición en el 'reality' "MasterChef Celebrity", en el que inició una relación con la youtuber colombiana Luisa Fernanda W.

La muerte de Legarda fue lamentada por otros artistas como el cantautor colombiano Fonseca quien expresó en Twitter: "Duele saber que en un país las balas siguen perdidas y en el camino se encuentran vidas. Esto no es justo Legarda. Ni contigo ni con nadie".

ASÍ SE DESPIDIÓ LESLIE SHAW

El intérprete colombiano Legarda murió luego de recibir una bala perdida en un intento de robo en Medellín. Tras conocer el hecho, la artista Leslie Shaw ─con quien colaboró en el tema "Volverte a ver" (2017) y con la que participó en diversas giras en Perú y Colombia─ escribió: "descansa en paz amigo", junto a una fotografía de ambos en un concierto.

Como se recuerda, Legarda falleció el pasado 7 de febrero del 2019 de un infarto, luego de que fue impactado por una bala perdida en un intento de robo en la ciudad de Medellín.

