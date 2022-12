Daniela Darcourt dice que a Yahaira Plasencia le falta 'comprensión lectora'. | Fuente: Composición

Daniela Darcourt sorprendió al decir que a Yahaira Plasencia le falta “comprensión lectora”, debido a que ella nunca afirmó que su hermano Jorge Plasencia la agredió en una discoteca.

La salsera señaló que ella dijo “creo” porque le pareció ver al hermano de Yahaira entre el grupo de la gente que la atacó en una discoteca. Además, señaló que por ese comentario la vienen lapidando.

“Lo único que puedo decir es ‘comprensión lectora’. Te lapidan por un ‘creo’ pero pienso que hacer una acusación es distinto, y yo en ningún momento lo hice”, dijo Daniela Darcourt al diario Trome.

Asimismo, aseguró que no existe una amistad entre ella y Yahaira, pero precisó que no tiene problema en saludarla porque “lo cortés no te quita lo valiente”.

“No creo que haya un abrazo, dudo de que nos pongan cerca en los horarios de presentaciones. No nos hemos saludado otras veces, a menos que hayamos estado a dos metros de distancia. Lo cortés no te quita lo valiente, creo que hay cordialidad y respeto”, añadió Daniela Darcourt.

Finalmente, comentó que no tiene problemas en aprenderse la letra de “Cobarde”, la nueva canción de Yahaira Plasencia, tal como ya lo hizo con “Y le dije no”.

