Daniela Darcourt aclara rumores sobre su estado de salud. | Fuente: Instagram

La cantante de salsa Daniela Darcourt anunció hace algunos días a través de un comunicado que se encuentra delicada de salud, pues ha sido diagnosticada con laringitis crónica, enfermedad para la cual se someterá a un tratamiento médico.

Por esta razón, la intérprete de “Señor mentira” no podrá presentarse en sus conciertos programados para los próximos 21 días. “En los últimos meses, Daniela Darcourt ha presentado complicaciones en la salud de su voz, las cuales ha tratado de controlar para poder seguir compartiendo con su público amado. Sin embargo, ha sido diagnosticada con pólipo de cuerdas vocales y laringitis crónica”, indica el comunicado.

Ante estas complicaciones, la salsera ha recibido comentarios en redes sociales de quienes piensan que no podría volver a cantar por la enfermedad de la queja, un rumor que ha decidido aclarar a través de sus historias de Instagram. “No me voy a morir, tampoco me quedaré sin voz. Estoy siguiendo al pie de la letra todas y cada una de las indicaciones del doctor y las de mi foniatra”, escribió Darcourt.

Además, criticó que existan medios de comunicación que exageren su diagnóstico y seguidores que creen que está de vacaciones. “Es una lástima que los medios de comunicación pretendan generar polémica con mi actual estado de salud (…) Basta ya de decir que me estoy tomando ‘vacaciones’ para pasear libremente. El tema médico es con mi garganta, no con mi cuerpo ni mis extremidades”, dijo.

Para finalizar, la artista —quien venció en un versus a Susan Ochoa en “El artista del año”— reveló que entrenará su voz y aprovechará estos días para pasar tiempo con su familia y amigos.

Te sugerimos leer