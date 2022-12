Nicola Porcella envió un polémico mensaje sobre Karina Rivera durante su debut como conductor en 'Todo por amor'. | Fuente: Instagram / Nicola Porcella

Este lunes 17 de febrero, Nicola Porcella hizo su debut como presentador televisivo en “Todo por amor”, programa en el que comparte set con Karina Rivera como coconductora. Durante la transmisión, sin embargo, un polémico mensaje del exchico reality desató las críticas en redes sociales.

El hecho ocurrió casi al final del programa, cuando uno de los concursantes se refirió a Karina Rivera al decirle que se encontraba “despampanante”. Porcella, entonces, se acercó al participante y le dijo: “Producción, no, a mí no me molesten. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina [Rivera] más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”.

Seguidamente, Rivera no respondió a estas declaraciones y continuó con el desarrollo del programa. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales hicieron notar su malestar y se sumaron a una ola de críticas dirigidas al exintegrante de “Esto es Guerra”.

Al cierre de esta nota, RPP Noticias se comunicó con la producción del programa, pero no brindaron declaraciones.

¿CUÁNTO RÁTING OBTUVO "TODO POR AMOR" EN SU PRIMER DÍA?

¿Cómo le fue al exintegrante de “Esto es Guerra” en este nuevo proyecto televisivo? El reality donde solía participar como capitán estuvo a la cabeza en las preferencias de la audiencia peruana, con 21.9 puntos de ráting en Lima más 6 ciudades.

Sin embargo, “Todo por amor” solo llegó a obtener 6.3 puntos, ocupando el puesto 26 entre los programas más vistos de la televisión peruana en la capital y otras seis ciudades. Aunque no compite directamente con “Esto es Guerra”, el programa que conduce Porcella y Rivera no pudo estar por encima de la telenovela “La Rosa de Guadalupe”, por ejemplo.

Antes del estreno de "Todo por amor", Nicola Porcella respondió a sus críticos. “La pelota está en mi cancha. Latina no tiene nada que ver, ellos contrataron al talento, la responsabilidad recae en mis hombros, si Nicola la friega... ya no hay salvación”, dijo a Reporte Semanal.

ENVUELTO EN ESCÁNDALOS

Nicola Porcella protagonizó el año pasado dos escándalos que lo llevaron a ser suspendido de "Esto es Guerra", primero temporalmente y, más adelante, de manera definitiva.

El primero de ellos fue la denominada "Fiesta del terror" y tuvo lugar en una casa de playa en el balneario de Asia. A dicha celebración asistió Porcella, junto a otros chicos y chicas reality, entre las que resaltaron 'Poly' Ávila y Claudia Meza, quienes después denunciaron haber sido drogadas. El conductor de "Todo por amor" negó haber drogado a la argentina durante una edición de "El valor de la verdad" y afirmó que por esa razón lo suspendieron del reality de América Televisión.

Seis meses después, sin embargo, Nicola volvió a "Esto es Guerra". Pero, seguidamente, fue separado definitivamente del espacio tras un episodio de agresión verbal a su expareja Angie Arizaga. Fue la productora, Mariana Ramírez del Villar, quien anunció su salida. "'Esto es Guerra' es un espacio de entretenimiento familiar que llega con éxito a millones de personas diariamente. Toda persona que no mantenga una imagen pública correcta no podrá trabajar con nosotros", dijo a Trome.

