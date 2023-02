Cristian Rivero le dedicó un romántico mensaje a Gianella Neyra en sus redes sociales. | Fuente: Instagram

En más de una oportunidad, Cristian Rivero y Gianella Neyra se han dedicado palabras de amor a través de sus respectivas redes sociales. La pareja no pierde la ocasión de recordar cuánto cariño se guardan el uno al otro.

Por ello, recientemente el conductor de televisión decidió dedicarle un romántico mensaje a su pareja. Desde su cuenta de Instagram, Rivero publicó una fotografía en la que puede leerse: “Cuando miras algo que te gusta, tu pupila puede dilatarse hasta un 60%”.

Acompaña a esta frase unas pupilas dilatadas y un retrato de Gianella Neyra. En la leyenda de la imagen, el conductor de "Yo Soy" remata diciendo: “Esta foto no necesita descripción. Love you, Gianella Neyra”.

Seguidamente, la publicación fue celebrada por los seguidores de Cristian Rivero, que en Instagram suman 1,2 millones. No solo le regalaron más de 11 mil ‘me gusta’, también le pusieron comentarios como los siguientes:

“Me encantan como pareja, se les ve tan compenetrados”, “Amanecimos romanticones, Riverito. ¡Son demasiado lindos juntos!”, “¡Qué lindo! Linda parejita, felicidades”, “¡Bellos los dos!”.

AMOR PLATÓNICO

Cristian Rivero y Gianella Neyra conforman una de las parejas más estables de la farándula peruana. Ambos son padres del pequeño Gaetano.

Ellos iniciaron su romance tras grabar juntos la telenovela "Lalola", emitida en el 2011 a través de la señal de Latina, pero Rivero reveló que Neyra era su amor platónico desde muchos años atrás.

“Fue difícil (conquistarla), fue sumamente complicado. Yo era su fan, me gustaba desde que hizo Telemúsica en Canal 11 años atrás, se convierte para mí como un amor platónico”, contó previamente el actor en "El wasap de JB".

"Yo me puse muy nervioso cuando me dieron la oportunidad de trabajar con ella. Al margen de que hoy seamos pareja, ella me ayudó mucho, pero tuvo que pasar un proceso [para que estén] y las cosas se dieron, ahora estamos juntos y felices”, añadió.

Por su parte, la actriz Gianella Neyra aseguró que Cristian Rivero la acompañó en momentos muy difíciles de su vida, por lo cual ella se fue "enganchando".

"Si no hubiera sido la persona que es, no me hubiera enganchado. Me acompañó en un montón de momentos muy horribles en mi vida, él y otros patas también que habíamos armado y teníamos [en común] la novela. En el medio pasó que nos empezamos a enganchar y yo decía 'no, no y no' y salía corriendo", afirmó.

