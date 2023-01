Tony Rosado reprende a los piuranos que no acatan la cuarentena obligatoria | Fuente: Instagram

El cantante peruano Tony Rosado lamentó que muchos peruanos no cumplan con la orden de aislamiento social obligatorio, para evitar el contagio del COVID-19.

"Yo no entiendo, les están explicando que hay que protegerse, no hay que salir pero la gente no sé qué tiene en la cabeza. Veo por televisión que mucha gente sale chupando, jugando pelota ¿no entiendo eso?, hasta con lisuras les digo que no salgan de su casa pero no entienden", expresó el artista para el diario El Popular.

En ese sentido, el popular 'Ruiseñor se la Cumbia', quien es natal de Piura, señaló que sus "paisanos" lo hacen quedar mal y rechazó las agresiones contra la Policía Nacional.

"Me hacen quedar mal a mí, yo soy de Piura. Cómo le pegas a un policía, eso no debe ser, la policía debe castigarlos, encerrarlos y procesarlos", sostuvo Tony Rosado, quien consideró que es necesario castigar con cárcel a los infractores.

"Un castigo ejemplar es tenerlos en la cárcel un buen tiempo, al menos 15 días encerrados a pan y agua. Ten por seguro que la próxima vez harán caso", aseveró el intérprete.

Finalmente, Tony Rosado envió un mensaje a sus seguidores y a todos los peruanos, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de cumplir con la cuarentena.

"El mensaje es para todos los peruanos, en especial para mis paisanos, les pido por favor hagan caso, no salgan de su casa. Si se alarga más peor va ser, todos van a perder su trabajo. Yo he perdido mucho trabajo, lo mío es cantar y divertir a la gente pero ahora estoy en casa, primero es la salud", manifestó.

