La modelo Tilsa Lozano hizo un llamado a todos los peruanos para que acaten la orden de inmovilización social obligatoria, que ha tomado el Gobierno para frenar la pandemia del nuevo coronavirus.

Lozano indicó que considera que está entre las personas que tienen la suerte de poder permanecer en una vivienda con varias comodidades, pero que ser conscientes es un deber de todos los peruanos.

“Soy 100% consciente que soy parte de los que tienen suerte en este país, que vivo con más comodidades que muchísimas personas de este país, pero también sé que hay otras personas con más comodidades que yo”, señaló en sus 'stories' de Instagram.

"Hay que ser conscientes que el país y el mundo entero está enfrentando una pandemia", añadió Tilsa Lozano, quien pidió tener en cuenta la gravedad del COVID-19 en el mundo y de lo importante que es permanecer en cuarentena.

"Si nosotros seguimos saliendo esto no va a parar no será quince días, no va a ser un mes, van a ser meses encerrados y no va a parar”, sostuvo. “Me siento angustiada y me preocupa la gente que sigue sin entender que si no nos quedamos en casa, esto nos va a matar”, agregó Tilsa Lozano.

EL MEA CULPA DE TILSA

Después de que Tilsa Lozano fuera criticada por promocionar los mencionados productos, la exconductora de televisión se rectificó mediante un comunicado lanzado en sus historias de Instagram.

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) se reunió con la modelo para darle a conocer los peligros que pueden llevar al consumir “pastillas milagrosas”.

Luego de que la llenaran de críticas y la entidad le exigiera pruebas científicas, Tilsa Lozano hizo un mea culpa y publicó una carta para todos sus seguidores:

“Me gustaría dirigirme a mis seguidores para anunciarles que el día de hoy tuve una reunión con Aspec. Después de dicha reunión he tomado conocimiento de ciertas irregularidades en relación con la publicidad de diferentes productos que desconocía antes...”.

Además, Tilsa Lozano hizo una reflexión y aseguró que los influencers como ella deberían estar más informados sobre lo que promocionan en redes:

“Los influencers y artistas tenemos la responsabilidad de informarnos previamente sobre los productos que publicitamos para darles a nuestros seguidores una información fidedigna y no solo basarnos en nuestras experiencias personales”.

