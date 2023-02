Patty Wong abrirá nuevamente sus restaurantes de comida china. | Fuente: Facebook

La exmodelo de “R con R”, Patty Wong, reabrirá las puertas de sus restaurantes de comida china solamente para repartir delivery. En una entrevista realizada por América Tv, la empresaria tuvo una conversación con ‘Choca’ Mandros y comentó que entiende la situación que está viviendo el país:

“Lo ideal es planificar y no alarmar. Yo he pasado por la pobreza extrema, sé lo que es ver a mi mamá desesperada por no tener qué comer y a un papá angustiado por el dinero. Yo tengo la autoridad para decirles, porque viví de muchas carencias, que siempre hay formas de salir adelante”, comenzó diciendo.

Además, Wong cree que esta época difícil es para reflexionar: “Es momento de reinventarse porque pasada la cuarentena nada va ser igual. Es momento de encontrarse consigo mismo y de más compartir con la familia. La gente no ha estado acostumbrada al ahorro y ahora es momento de que lo hagan”.

Por eso mismo, la empresaria abrirá sus restaurantes, sin embargo, el que está ubicado en San Juan de Lurigancho permanecerá cerrado ya que es el distrito con más infectados, según el Ministerio de Salud (MINSA):

“Será con cuidado, no irresponsablemente. La prioridad son mis trabajadores. No un tema económico sino su salud. Estoy pensando en abrir algunos locales, no todos sino paulatinamente siguiendo los protocolos de seguridad. Pero el de San Juan de Lurigancho no porque hay mucho contagio en esa zona y no los voy a exponer. Es momento de unirnos como tribu”.

Por otro lado, Patty Wong confesó que lo bueno de esta cuarentena es que puede pasar más tiempo con sus tres hijas:

“Yo me planteé que en 6 años me jubilaba para estar todo el día con mis hijas (15, 10 y 5 años). Y la cuarentena me ha regalado poder estar con ellas todo el día. Yo trabajaba tanto, pero les dedicaba tiempo, pero siempre iba corriendo sin disfrutarlas demasiado”, aseguró.

