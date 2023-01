Wendy Ramos recuerda al pollo con el que hablaba en 'Pataclaun' | Fuente: Instagram

La actriz peruana Wendy Ramos es una de las primeras figuras que ha promovido la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus en el Perú.

Esta vez, Wendy Ramos compartió una curiosa imagen en su cuenta de Instagram, en la que recordó al pollo de juguete con el que hablaba su personaje de la recordada serie de televisión "Pataclaun".

"Día 4: Ahora entienden por qué hablaba con el pollo", se lee en la publicación que ha recibido cientos de comentarios. "Ahora hablo con mis gatas. Llama a tus amigos, haz video llamadas, armas grupitos en salas virtuales, sal a la ventana, conéctate como puedas", agregó en el post.

Anteriormente, la actriz Wendy Ramos también publicó un mensaje sobre la prevención por el nuevo coronavirus, y afirmó que se trata de un tema “serio y urgente” para todos los peruanos. “Esto es serio. Quédate en tu casa por favor. Quédate en tu casa. Es urgente. #QuédateEnTuCasa”, manifestó la intéprete de Wendy en “Pataclaun”.

Asimismo, ha dejado mensajes postivos para sus más de 370 mil seguidores de la red social. "Hoy en día, no abrazar, no besar, no tocar, distanciarse, es la más grande prueba de amor. Que eso alivie nuestra pena", sostuvo.

CANCELA UNIPERSONAL

Wendy Ramos tenía programado su unipersonal 'Esto es una trampa' para el 18 y 25 de marzo, y el 22 y 29 de abril, en el Teatro Mario Vargas Llosa, pero como medida de precaución decidió postergar los eventos.

"En 'Esto es una trampa' hay risa y reflexión, pero también mucho contacto, interacción y cercanía física. Por eso hemos decidido poner en pausa las funciones para apoyar en la prevención de contagio del coronavirus", anunció la artista, quien indicó que la empresa envargada de las ventas hará la devolución del dinero de las entradas.

