Nicole Faverón indicó que está varada en una isla de Brasil, durante la cuarentena, con su familia. | Fuente: Instagram

La modelo Nicole Faverón, quien se encuentra en Brasil con su familia, dio a conocer que está varada en la isla Morro de Sao Paulo durante la pandemia del coronavirus; pero toma la situación de manera positiva.

"¡La cuarentena nos encontró en medio de una isla!", contó desde su cuenta de Instagram. Ella se encuentra allí con su esposo Jonas Nitschack y su hija Kassandra.

La pareja tenía planeado viajar a Alemania, para que la pequeña conozca a su abuela materna, pero en Brasil también se cerraron las fronteras debido a la expansión nuevo del coronavirus. Más adelante, iban a regresar al Perú.

"De momento, no podemos ir ni al pueblo más cercano. Los planes cambiaron para todos", manifestó Nicole Faverón. Pero esto no ha bajado los ánimos de la ex Miss Perú. "Ahora ¿qué hacemos? Lo mismo que todos debemos hacer: disfrutar cada minuto de vida en el lugar en el que nos encontremos y junto a las personas con las que estemos", agregó.

AGRADECER

La modelo prefiere enfocarse en las cosas positivas. Previamente, comentó que, a pesar de estar varados en una isla, se trata de un ambiente ideal para su hija. "No hay mejor estimulación temprana para Kassandra que estar rodea de naturaleza y que pueda interactuar con ella en todo su esplendor", señaló.

Asimismo, Nicole Faverón pidió a sus seguidores, en Instagram, enfocarse en las cosas por las cuales están agradecidos. "No solo nos generará mayor bienestar sino que inspiraremos en el mundo el valor de la GRATITUD", recalcó.

Por otro lado, dio las gracias al personal de salud y trabajadores esenciales por su continua labor y se mostró convencida de que "juntos superaremos esta etapa".

En setiembre del 2018, Nicole Faverón se casó por civil con el empresario minero Jonas Nitschack en el Club de las Lagunas en La Molina. Ellos empezaron su relación hace cuatro años. Desde su salida del 'reality' "Esto es guerra", la ex Miss Perú se ha mantenido alejada de la televisión.

Te sugerimos leer