Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se mandan tiernos mensajes por redes sociales. | Fuente: Instagram

Melissa Paredes está separada de su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba quien radica en México tras ser fichado por el club Atlético Zacatepec. Por la propagación del nuevo coronavirus, el deportista no pudo regresar al Perú y eso mantuvo preocupada a la actriz.

Por el cierre de las fronteras que decretó el presidente Martín Vizcarra para que el COVID-19 no siga expandiéndose, el “Gato” no tenía oportunidad de regresar al país. Es por esa razón que su esposa le mandaba ánimos por medio de Instagram.

En la foto que subió Melissa Paredes, salen ambos mientras disfrutaban de su viaje de luna de miel y atrás se ve el atardecer de la playa:

“Una de mis tardes más relajantes. Cada vez que cierro los ojos y quiero relajarme recuerdo esa tarde, ese atardecer, bajo el sol, frente al mar, recuerdo dos copas y un saxo entonando las más lindas melodías”.

Rodrigo Cuba no dudó en responder con amor el mensaje que le dedicó la protagonista de “Dos hermanas”: “Te amo mi vida y te extraño demasiado” y Melissa Paredes contestó de inmediato: “Ya quiero que estemos juntos otra vez”.

SOBRE "DOS HERMANAS"

“Dos hermanas” es el nuevo melodrama de América Tv y Del Barrio Producciones, cuyo estreno fue el miércoles 4 de marzo a las 9:30 de la noche. El proyecto dirigido por Michelle Alexander promete convertirse en el favorito de la familia peruana.

“La historia es parte de lo que nos sucedió a los peruanos. Debemos recordar siempre que nuestro país pasó por una etapa de violencia. Y tenemos que hacerlo porque debemos trabajar para que no vuelva a suceder”, contó Alexander, durante la conferencia de prensa en la que presentó al elenco de “Dos hermanas”.

Para Melissa Paredes, quien antes protagonizó “Ojitos hechiceros", la nueva novela es “muy fuerte y bonita”, por lo que aseguró “les encantará”. “Es increíble ver el cariño del público, el interés por tu trabajo. Me parece algo que no tiene precio y lo agradezco muchísimo. Me muero por ver la historia”, añadió.

Te sugerimos leer