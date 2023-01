'Melcochita' pide a todos cumplir con la cuarentena. | Fuente: Instagram

Pablo Villanueva, más conocido como 'Melcochita', se ha sumado a la campaña "Yo me quedo en casa", que impulsa el cumplimiento del aislamiento social obligatorio para evitar el contagio del COVID-19.

Al respecto, el cómico peruano manifestó su preocupación debido a que su hijo mayor, que vive en Estados Unidos, se ha realizado la prueba para conocer si se ha contagiado del nuevo coronavirus.

“Estoy triste porque parece que, en Estados Unidos, a mi hijo Pablito le ha salido positivo el resultado por coronavirus. Él está en este momento en cuarentena. Estoy rezando, Dios quiera que esto no sea grave. Mi hijo tiene 55 años y está joven para enfrentar la enfermedad”, manifestó para diario Ojo.

En ese sentido, 'Melcochita' pidió a los peruanos cumplir con la cuarentena y recalcó que está de acuerdo con las decisiones que ha anunciado el presidente Martín Vizcarra.

“Estoy tranquilo en casa, compartiendo con la familia, a mí no me preocupa salir a la calle. Lo que diga el presidente está bien y se tiene que acatar. Es más, si el presidente decidiera que las personas salgan aún menos, estaría muy bien. Lo que queremos es que no siga el coronavirus", expresó.

“La gente irresponsable que sale cree que es broma. En el norte del país, por ejemplo, les 'pica la boca' por ir a tomar, les gusta tomarse su chicha, no se aguantan y salen. A la población les digo: 'no salgan, quédense en su casa, si salen a la calle le hacen daño a todo el país y así se alargará más la cuarentena'”, concluyó.

"LA MÁSCARA"

Semanas atrás, Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, asistió a “La máscara” como “invitado misterioso”. Luego de presentarse con pistas -como alguien que “en su juventud tuvo una onda rock”- bailó y cantó disfrazado de triceratops y al ritmo de la canción “Quimbara”.

Los investigadores elogiaron la vitalidad que desplegó sobre el escenario. “Uno es como un carro, si tú le echas gasolina y lo tratas bien, dura. La persona es igual que un auto”, señaló el cómico peruano.

