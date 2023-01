Mario Hart evita hablar sobre el coronavirus por temor a desinformar. | Fuente: Instagram

El corredor de autos, Mario Hart, explicó a sus seguidores la razón por la que evita dar información sobre el nuevo coronavirus, que ya ha causado varias muertes en nuestro país.

“Reviso mis mensajes y hay gente que me dice que debería estar de alguna manera comunicando un poquito más sobre los que venimos viviendo, el coronavirus. Dándole fuerza a la gente que no tiene la oportunidad de pasarla como nosotros (en relación a él y su pareja Korina Rivadeneira)”, señaló el también cantante.

El artista sostuvo que la información sobre el COVID-19 la tienen que brindar personas especializadas en el tema. “Debe venir de mano de los expertos, de los profesionales, de los especialistas en el tema porque lo que sucede mucho (...) es que dan información equivocada, causan confusión”, continuó Mario Hart.

En ese sentido, el exchico reality confesó que ha creído en información falsa e hizo mea culpa por compartirla a sus más de 818 mil seguidores de Instagram.

“Como yo ayer, yo tenía la información de que una prueba para saber si estabas o no infectado era aguantar la respiración por más de diez segundos y si no tosías, no tenías nada. Mucha gente me dijo esa información es falsa”, explicó en sus 'stories' de la red social.

KORINA Y MARIO

Mario Hart recalcó que confía en su pareja y no anda pensando en posibles infidelidades, luego que se compartieran unas fotos de Korina Rivadeneira y su expareja Gino Pesaressi.

"Yo confío en mi esposa, ella puede ser amiga de quien quiera. No podría estar casado con una persona en la que no confío. Yo tengo una mentalidad bien sencilla: si me quieren, si me aman, me van a respetar. Yo vivo tranquilo, no vivo pensando con quién estará Korina o si me estará engañando", sostuvo.

"¿Creen que es infidelidad ponerse una gorra? A mí no me molesta nada de esto ni que Korina y él sean amigos", añadió el piloto.

