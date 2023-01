El cantante Leonard León dio positivo en prueba de coronavirus. | Fuente: Instagram

Leonard León reveló tener coronavirus, luego de haber resultado positivo en la prueba médica del Ministerio de Salud. El cantante de cumbia regresó de Italia, después de que su gira de conciertos fuera cancelada por la pandemia de COVID-19 que está viviendo el mundo.

"Ayer a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el coronavirus", dijo al programa "En boca de todos" de América TV.

En ese sentido, el artista peruano aseguró que se siente tranquilo, y continuará con las recomendaciones de los profesionales médicos.

"Fue una noticia bastante lamentable que la tomé con tranquilidad", agregó Leonard León tras dar a conocer que fue infectado con coronavirus. "La doctora me dijo que este virus no me va a matar pero que siga las recomendaciones de la cuarentena",

El pasado 13 de marzo, el intérprete de cumbia logró abordar un vuelo de emergencia para salir de Italia, país en el que la pandemia del coronavirus ha cobrado miles de vidas hasta el momento.

El vuelo del cantante llegó a Lima y su pareja, Olenka Cuba, aseguró que Leonard León ya presentaba algunos síntomas de contagio de COVID-19 como tos y fiebre.

