Mario Irivarren regresa a 'Esto es Guerra' y fue recibido entre aplausos.

Mario Irivarren sorprendió a más de un seguidor cuando regresó al programa “Esto es Guerra” después de haber superado el nuevo coronavirus. El chico reality hizo su aparición casi llegando al final del programa y fue recibido entre aplausos.

Antes de que acabara el espacio de entretenimiento, el modelo se mostró feliz de ver nuevamente a sus compañeros: “Estoy contento de estar aquí nuevamente, qué pena que las circunstancias no lo permitan porque me encantaría ir abrazándolos uno por uno chicos. Los he extrañado con todo mi corazón, he extrañado a la gente en sus casas, a toda la gente de producción, detrás de cámaras”, dijo Irivarren tras su ingreso al set de América Televisión.

Además, confesó que no pensaba que se iba a recuperar tan rápido del contagio y mucho menos poner un pie en “Esto es Guerra”, sin embargo, puso de su parte para poder volver:

“De verdad que pensé que este día no iba a llegar, yo dije ya voy a volver a ‘Esto es Guerra’ en el 2030, pero estoy aquí y de verdad estoy muy contento”, agregó el chico reality. Asimismo, el conductor Gian Piero Díaz pidió que él y sus demás compañeros se cuiden ya que nadie es inmune al virus y pueden contagiarse.

Irivarren pidió a sus seguidores de la red social que sean solidarios desde donde se encuentren. "No perdamos la empatía, todos estamos asustados, pero eso no significa que debamos mirar a otro lado cuando alguien nos pida ayuda. Ese es el momento en el que debemos estar unidos y darnos la mano los unos a los otros", concluyó.

