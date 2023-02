Yahaira Plasencia envía mensaje a su madre por su cumpleaños. | Fuente: Instagram

La cantante Yahaira Plasencia se lamentó en redes sociales por no haber pasado el cumpleaños de su madre con ella ya que la artista no se encuentra en el Perú. Debido a la pandemia del nuevo coronavirus, la artista no pude regresar al país para estar con doña Gloria Quintanilla en el día de su onomástico.

A pesar de ello, la intérprete de “Cobarde” escribió un mensaje de felicitación para su progenitora y realizó una videollamada con su familia para saludarlos. La salsera compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram y emocionó a más de un fanático.

Cabe resaltar que Yahaira Plasencia tenía agendada la promoción de este tema en Miami. Se despidió de su orquesta en Lima y anunció que radicaría en Estados Unidos. Sin embargo, la cuarentena ha detenido sus actividades.

"El siguiente paso como cantante era estar un buen tiempo en Miami. Era radicar allá sin dejar la industria en Perú que está super fuerte", comenta para luego recalcar que mantiene el apoyo de su productor Sergio George. Además, anuncia que ya tiene planeada su tercera canción.

Yahaira Plasencia hizo videollamada con su familia por el cumpleaños de su mamá. | Fuente: Instagram

"Es un momento complicado así que debemos estar unidos para poder salir de esta. Y continuar con los planes que teníamos, que era grabar el tercer tema y seguir haciendo música, que es lo que a mí me llena", precisa Yahaira Plasencia.

NUEVOS PROYECTOS

La salsera peruana lanzará su tercer sencillo junto a Sergio George cuando acabe la cuarentena. A pesar de las múltiples críticas que ha recibido, la artista confiesa que eso es parte de ser conocida y que ya no le afectan.

Su estadía en Miami se vio opacado por la cuarentena obligatoria, sin embargo, recalcó que vendrán cosas nuevas en su carrera como cantante.

