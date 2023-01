Stephanie Orúe está preocupada por su esposo que está en Polonia | Fuente: RPP Noticias

La artista Stephanie Orúe, que formó parte del elenco de "Chapa tu combi" y participó en "El artista del año", afirmó estar preocupada por su esposo quien, en estos momentos, se encuentra en Polonia.

La pareja, que se casó en el 2017, mantiene comunicación todos los días a propósito de la pandemia del coronavirus. El deportista Adrián Sikorski volvió a su país para trabajar y está cuidándose.

"Estoy preocupada por mi esposo, él está en Polonia. Allí las medidas sanitarias no son tan estrictas y están aumentando los casos. Está trabajando, pero cuidándose", indicó al diario Trome.

Mientras se encuentra en cuarentena por el coronavirus, siguiendo las medidas de distanciamiento social, Stephanie Orúe contó que aprovecha su tiempo libre en ocuparse de la casa: limpiar y ordenar. Además de hacer ejercicios y ver algunas series en Netflix

PROYECTOS

En cuanto a otros proyectos en marcha, Stephanie Orúe relató que se encuentra trabajando en una obra de teatro que lleva a escena la vida de la fallecida cantante Selena.

La actriz formó parte del elenco de la película “La Foquita: El 10 de la calle”, en la que interpretó a Paola Montalvo: la hija de uno de los primeros entrenadores del futbolista Jefferson Farfán.

En entrevista con RPP Noticias, Stephanie Orúe resaltó su fascinación por los futbolistas: “Farfán es un personaje importante en nuestro país. A mí, además, me encantan los deportistas y los jugadores de fútbol. Me encanta [Paolo] Guerrero. Soy hincha de la selección y me emociono cuando juega”.

