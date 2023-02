El músico dijo estar preocupado por los músicos a nivel mundial. | Fuente: Facebook

Pedro Suárez-Vértiz dijo estar preocupado por los músicos a nivel nacional e internacional por la paralización que está viviendo el mundo tras la pandemia de coronavirus. En su cuenta de Facebook, el cantautor señaló que esto afectará los bolsillos tanto de los músicos grandes como de los más independientes.

“Todos van a entrar en bancarrota debido al distanciamiento social obligatorio, decretado mundialmente”, escribió. “Ningún artista, ni los más millonarios, pueden guardar pan para mayo porque en cada disco y giras nuevas invierten todo lo que tienen, porque la carrera artística es una apuesta constante. Mientras más dinero tienes, más catastrófica es tu caída si tu disco no funciona”, agregó.

Puso por ejemplo el caso de Alejandro Sanz o de Michael Jackson. Sin embargo, indicó que quienes podrán superar esto serán los músicos pequeños ya que ellos “no tienen deudas, ni sueldos que pagar”.

El cantante puso como ejemplo su caso, cuando quiso promocionar su álbum Amazonas, pero esto no pudo ser así debido a su enfermedad. Pese a ello, Suárez-Vértiz dijo que se siente optimista. “Tuve que seguir pagando colegas, universidades, la hipoteca del departamento que le compré a mi mamá, seguros médicos, etc. No sé cómo hice. Como tampoco sé cómo lo hago hoy”, indicó.

“Recordar el refrán de mi sabia tía Guiche: ‘Una cosa con los años aprendemos, más grande es el miedo a la pena, que la pena que tenemos’, siempre me dio fuerzas. Los dejo con mi canción “Déjame Vivir”, en tiempos de coronavirus”, finalizó.

