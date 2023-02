Pedro Suárez Vértiz: "La lección histórica es simple: sin empleados no hay empresas y sin empresas no hay empleo"

Pedro Suárez Vértiz hace un pedido al Gobierno del Perú. | Fuente: Andina

Pedro Suárez Vértiz se ha caracterizado por comentar sobre diferentes temas de interés nacional y ha plasmado sus ideas en redes sociales. Esta vez no ha sido la excepción ya que hizo un pedido al Gobierno del Perú.

De acuerdo con su mensaje, el intérprete de “Me estoy enamorando”, espera que las autoridades ayuden a los empresarios se están viendo afectados por el aislamiento obligatorio:

“Es obligatorio que el gobierno ayude a la población vulnerable. Pero también es obligatorio que ayude a los miles de empresarios formales, que generaron y generarán (con sus trabajadores), los impuestos que ayudarán al país a salir de esta crisis”, comienza su publicación. Además, aseguró que “ningún empresario quiere perder a sus empleados. Porque son su más preciado capital. Como dice un amigo empresario: “Yo no tengo empleados, tengo co-empresarios. Todos se esfuerzan en sacar adelante la empresa y cada uno es retribuido por el valor que genera”.

Pedro Suárez Vértiz afirma que la paralización del comercio no solo ha afectado a las empresas también a los que trabajan en ella: “La lección histórica es simple: Sin empleados no hay empresas y sin empresas no hay empleo”.

Por otro lado, el cantante peruano confiesa que se puso un momento en el lugar de los informales y entendió su desesperación: “Ahora empiezo a entender a los informales que (debido a las necesidades económicas y dificultades para entender y cumplir con toda esta burocracia) prefieren seguir en la informalidad”.

Ante esta situación, el artista pidió a los periodistas que expliquen por qué se han cerrado las empresas: “Explíquenme entonces qué hacer, porque no entiendo nada. (Atentos Juliana, Rosa María, Sigrid, Fernando Díaz, Jimmy Chinchay, Federico, Pamela, Jaime Chincha, etc)”. Finalmente, Pedro Suárez Vértiz espera que el gobierno pueda aclarar la situación y no se conforme con llevar ayuda social: “Gobierno del Perú, sigan los consejos de los gremios empresariales como yo lo hice. Es importante regalar víveres y lo aplaudo, pero también es más importante regalar un empleo para toda la vida, a la gente que más lo necesita”.

