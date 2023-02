Pedro Suárez Vértiz agradece al programa de Magaly Medina por mostrar la irresponsabilidad en plena cuarentena. | Fuente: Composición

El cantante Pedro Suárez Vértiz sigue dando su opinión en sus redes sociales sobre temas de coyuntura y más ahora en tiempos de coronavirus. Sin embargo, sorprendió nuevamente al hablar del programa de Magaly Medina y agradeció a la conductora por “quitarle la venda de los ojos”.

El intérprete de “Globos en el cielo” agradeció a la popular ‘Urraca’ por convertir su espacio de espectáculos en informativo donde muestra la irresponsabilidad de las personas que no cumplen la cuarentena obligatoria.

Pedro Suárez Vértiz compartió en su cuenta de Instagram como Magaly Medina desenmascara a los infractores quienes incumplen el aislamiento. “Cuando se declaró la cuarentena en Perú, era obvio que los programas de farándula iban a quebrar. Sin embargo Magaly Medina durante su larga trayectoria, logró crear un grupo de espionaje callejero que hoy convirtió su programa, en el lider denunciador de los infractores del toque de queda”, empieza su mensaje.

Después continúa diciendo que lo que la periodista ha mostrado en “Magaly Tv. La Firme” no lo ha visto en los noticieros: “Lo que verán a continuación, no lo he visto ni en Día D, Panorama, Cuarto Poder, Punto Final, Juliana, Sigrid o Federico Salazar. Lo vi en Magaly y me quedé helado”.

El artista peruano felicitó a la conductora de televisión por su trabajo ya que mostró la verdadera cara de la cuarentena:

“Todos creemos que el país está encerrado en sus casas como nosotros. Cuando la calle sigue exactamente llena de gente como antes de la cuarentena. Felicitaciones a la urraca y urracos por el excelente trabajo de campo en las calles de Lima. Ahora entiendo porque tenemos semejante cantidad de contagiados”.

Finalmente, Pedro Suárez Vértiz le agradeció por quitarle la venda de los ojos sobre lo que está pasando en el Perú: “Estamos 3eros en América después de EEUU y Brasil!!! Gracias Magaly por quitarme la venda de los ojos. Somos unos irresponsables. Compartan esta cruda realidad por favor. Tenemos que hacer algo ya. Buenos días amigos y feliz y reflexivo lunes para todos”.

Te sugerimos leer