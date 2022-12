Lucho Paz cuenta cómo se recupera del nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram

Lucho Paz reveló hace tres semanas que había contraído la COVID-19 así que se aisló en su departamento para evitar contagiar a sus familiares. Después de haber estado en tratamiento y seguir con las indicaciones de los médicos, el cantante confesó que se está recuperando favorablemente.

Tras haber pasado un mes desde que se enfermó, el intérprete de cumbia contó cómo fue que le dieron su diagnóstico del nuevo coronavirus: “Estuve mal, con la gripe y yo pensé en ese momento que eran los bronquios. Ahí fue donde lamentablemente di positivo y yo me quedé ‘helado’”, aseguró en una entrevista para América Noticias.

Además, afirmó que tenía mucho miedo ya que, es una persona hipertensa y por su edad, es población en riesgo: “Me asusté realmente. Fui operado del corazón, tengo insuficiencia cardíaca. Todo esto me llevó a un pánico tremendo”, comentó el músico peruano.

Sin embargo, luego de seguir al pie de la letra el tratamiento de sus médicos, señaló que está regresando poco a poco a lo que más le gusta hacer: cantar. En la última publicación de su cuenta de Instagram, Lucho Paz interpreta la balada “Todo se derrumbó” de Emmanuel y recibió buenos comentarios de sus seguidores.

Finalmente, el intérprete de 57 años indicó que continúa luchando contra esta enfermedad, pero cada vez está mejor, por lo cual agradeció a quienes le han brindado su apoyo: “Hoy ha sido mi última visita con el doctor, aun me faltan unos quince días más para estar al 100%, ahí vamos”, dijo.

POBLACIÓN VULNERABLE

Lucho Paz se consideró afortunado ya que la COVID-19 no lo ha afectado gravemente, pese a formar parte de la población vulnerable. "He tenido la fortuna de no haber sufrido ninguna complicación a pesar de mis riesgos de salud", sostuvo.

Por otro lado, el artista se comprometió a regresar pronto para compartir su música y recomendó a todos los peruanos a tomar las precauciones adecuadas para evitar el contagio.

