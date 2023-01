Korina Rivadeneyra hizo un pedido al gobierno peruano por sus compatriotas venezolanos. | Fuente: Instagram

Korina Rivadeneira piensa en sus compatriotas y realizó un pedido al Gobierno del Perú. La modelo espera que el bono de S/. 380, dirigido familias peruanas en pobreza extrema, también contemple a los migrantes venezolanos que necesitan un apoyo económico ante la cuarentena por el COVID-19.

La ministra de Inclusión Social, Ariela Luna, aseguró que se activará una plataforma para que los ciudadanos peruanos en situación de pobreza y pobreza extrema puedan acceder al bono extraordinario que otorgará el gobierno peruano ante el Estado de Emergencia por la amenaza del nuevo coronavirus en el país.

A través de Instagram, Korina Rivadeneira consideró que el monto también debería incluir a los venezolanos que se encuentran en el territorio peruano.

“Esperemos que pronto contemplen también un monto para todos los venezolanos que viven y trabajan en Perú”, escribió la modelo.

La ministra Ariela Luna manifestó que este bono no contempla a los ciudadanos extranjeros en el Perú. Sin embargo, afirmó que se están tomando algunas acciones para apoyar a los venezolanos en el país. También está conversando con la ONU para hacer llegar una ayuda a casi el millón de migrantes originarios de Venezuela.

Finalmente, Korina Rivadeneira expresó para todos sus seguidores que deberíamos pensar en sumar al resto, en vez de marcar diferencias. Además, la esposa de Mario Hart pidió que deje de existir el resentimiento social, y que dejemos de lado pensar en nacionalidades en estos momentos de crisis.

“Pensemos en sumar en vez de restar. En lo mejor para todos, no para uno sí y otros no. Basta de tanta pobreza mental. Basta de egoísmo. Si no tienen nada positivo que decir, simplemente no opinen”, dijo la modelo venezolana en Instagram. “Que ya no exista más este resentimiento social. Que dejemos de lado las razas y nacionalidades, todos somos seres humanos”.

