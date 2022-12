Daniela Darcourt se quiebra al recordar a su abuelo. | Fuente: Instagram

Hace unos días, Daniela Darcourt perdió a su abuelo, quien fue víctima de la COVID-19. La salsera agradeció a sus seguidores por el apoyo y las palabras de aliento, sin embargo, continúa trabajando en memoria de su ser querido.

Ahora, la intérprete de “Probablemente” es parte del jurado del segmento ‘Divas’ de “Esto es Guerra”, pero la noche de glamour y música se volvió nostálgica. La cantante le dedicó unas palabras a su familiar antes de entonar una canción:

“Mi abuelito que hace algunos días se fue de este mundo a descansar, a estar mucho mejor, yo sé que él me va escuchar y cuando nos volvamos a encontrar me va recibir con los brazos abiertos. Estoy orgullosa al saber que se fue de este mundo como el gran luchador que era”, dijo como preámbulo a su presentación.

Con los sentimientos a flor de piel y los ojos llenos de lágrimas, Daniela Darcourt cantó el tema “Se me fue” de Myriam Hernández, como un homenaje a su ser querido.

“Esa canción es especial, no solo para mí, sino para todas las personas que han perdido un familiar en esta pandemia, es difícil y muy frustrante tenerlo tan cerca, pero a la vez tan lejos a tu ser querido. Despedirse de alguien y no poder verlo, no poder darle un abrazo o tomarle la mano y decirle vete tranquilo, eso me frustra”, expresó Daniela para luego romper en llanto.

Asimismo, se enlazó con su madre y su hermana, quienes terminaron por emocionarla. Sin embargo, Daniela afirmó que el show tenía que continuar. Por ello, sacando fuerzas sobrenaturales dio inicio a la competencia “Divas”, entonando el tema “Señor Mentira”, mientras las combatientes presentaban su performance.

SENTIDA DESPEDIDA

Daniela Darcourt manifestó lo orgullosa que se siente de sus raíces en una publicación de Instagram donde destacó lo mucho que extrañará a su abuelo, a quien calificó como el patriarca de su familia.

"Te juro que te seguiré haciendo sentir orgulloso y que no pararé, hasta que el mundo entero se aprenda y diga bien su apellido", aseguró. "Vuele alto, viejito lindo. ¡Estoy orgullosa de haber sido y de ser ser su nieta! Cuando nos volvamos a ver, espero tengas todos esos recortes listos para enseñármelos. ¡Te voy a extrañar muchísimo! Hasta siempre, Luis Baltazar Darcourt García, el roble y patriarca de todos los Darcourt", concluyó.

