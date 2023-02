Daniela Darcourt hace importante reflexión sobre la vida. | Fuente: Instagram

Daniela Darcourt cumple con el aislamiento social obligatorio, debido a ello la cantante de salsa hizo una importante reflexión en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus que azota al mundo.

La salsera instó a sus más de 2.3 millones de seguidores de Instagram a luchar por sus sueños y a valorar a los seres que amamos. "Si algo he aprendido en esta vida, es que cualquier cosa que acelere tu corazón al máximo, vale la pena hacerla. No olvides que todos somos prestados y que el tiempo, muchas veces no existe", anotó la intérprete peruana.

"Hoy estamos y mañana quizá ya no, di TE QUIERO, abraza tu salud y apenas termine esto, CORRE y abraza tus sueño siempre", añadió Daniela Darcourt.

LOS ARTISTAS DURANTE LA PANDEMIA

Hace unos días, Daniela Darcourt manifestó su sentir al estar alejada de los escenarios y del público que baila con su música. Cabe destacar que, al igual que muchos artistas, ella ha debido paralizar todas sus presentaciones y otras actividades relacionadas a la música.

"Hoy más que nunca, extraño el escenario, esa adrenalina que sus aplausos y el corear conmigo las canciones me daban y me llevaban a sentir cosas inexplicables. La situación se pone cada vez más difícil para nosotros los artistas, pero con fe y mucha obediencia, saldremos adelante", expresó la cantante de 24 años.

QUÉDATE EN CASA

El distanciamiento social obligatorio es clave para frenar el avance en el contagio del nuevo coronavirus. De acuerdo con la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, la COVID- 19 se propaga a través de las gotas de saliva que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Es decir, si frenamos nuestro movimiento innecesario en las calles, el virus también se detendrá.

Los especialistas en salud pública explican que se debe mantener una distancia de dos metros entre persona y persona para evitar la infección. Además de eliminar por completo cualquier tipo de aglomeración. Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud explican que, siendo realistas, si no se acata el distanciamiento social, la afluencia de pacientes en unidades de cuidados intensivos colapsarán el sistema de salud en el Perú.

