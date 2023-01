Pedro Suárez-Vértiz ha sido criticado por compartir un mensaje en sus redes sociales. | Fuente: Captura de pantalla

El cantante Pedro Suárez-Vértiz comparte publicaciones en sus redes sociales sobre la situación que vive nuestro país en cuanto a la cuarentena y al aislamiento social que dictó el presidente Martín Vizcarra.

Constantemente se ha ido pronunciando acerca del nuevo coronavirus y ha brindado consejos a sus seguidores para que acaten las órdenes dictadas por el Gobierno. Sin embargo, el artista peruano ha causado polémica por compartir un mensaje con un texto mal escrito, que da a entender que los peruanos podrían comprender (ahora sí) las medidas de prevención.

En la publicación se puede leer lo siguiente: “¡Dentren a sus casas! (Tal vez así entiendan)”. Si bien muchos de sus fanáticos aplaudieron el post ya que resultó gracioso, para algunos fue totalmente racista.

Estos son algunos de los comentarios que hicieron notar su desacuerdo: “Eso me sonó ofensivo, no todo el que no sabe leer ni escribir necesariamente es irresponsable y desobediente”, “Eso sonó feo y despectivo”.

Por otro lado, la página “Alerta contra el Racismo” también se pronunció sobre esta publicación de Pedro Suárez-Vértiz con este comunicado en su cuenta de Facebook:

“Lamentamos el contenido publicado por el señor Pedro Suárez-Vértiz, quien sugiere que un grupo de peruanos/as, por su forma de hablar el castellano, es incapaz de comprender las normas.

Somos enfáticos en señalar que, en ningún escenario, se debe subvalorar a una persona por su manera de expresarse y, mucho menos, poner en duda su capacidad cognitiva por su lengua materna o forma de hablar el español.

Hacemos un llamado a las figuras públicas a ser cuidadosas con los contenidos que comparten, ya que, con o sin intención, pueden reforzar prejuicios racistas y discriminatorios”.

