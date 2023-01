Mathías Brivio se molestó y mandó un mensaje a las personas que no acatan el aislamiento social. | Fuente: Instagram

Después de que el presidente Martín Vizcarra dispuso el aislamiento social obligatorio en el Perú, durante 15 días, varias personas no han respetado la medida y han realizado sus actividades con normalidad.

Algunos artistas del espectáculo nacional se han pronunciado y pidieron a los peruanos que acaten la norma. Mathías Brivio fue uno de los que mostró su malestar al ver a la gente incumpliendo la disposición.

A través de sus redes sociales, el conductor de “La Máscara” se dirigió a los críticos de Martín Vizcarra, quienes culparon al mandatario por tomar esa medida.

“Dejen de juzgar al presidente. Que si hace, por qué hace; y si no hace, por qué no hace. Que esto no es fácil y veo a tantos genios que en su p(...) vida no le han ganado ni empatado a nadie diciendo qué debe hacer el presidente. No j(...) pues y empujemos el carro hacia el mismo lado”, escribió en un 'storie' de Instagram.

Mensaje de Mathías Brivio a los críticos de Martín Vizcarra. | Fuente: Instagram

El presidente Martín Vizcarra y el jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron acerca de las medidas dictadas dentro del Estado de Emergencia para prevenir el avance del nuevo coronavirus en el país.

Estado de emergencia por el coronavirus en el Perú

El nuevo coronavirus Covid-19, cuyos primeros casos se detectaron en China, es una pandemia, de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. En el Perú, el primer caso se anunció el pasado viernes 7 de marzo. Según el reporte más reciente del Gobierno, hay actualmente 86 infectados, 8 de ellos hospitalizados y 3 de ellos en estado grave, pero estable.

A raíz de este brote, el Gobierno de Martin Vizcarra decretó recientemente el Estado de emergencia del Perú, el cual incluye la prohibición de salir a las calles salvo para comprar alimentos, medicinas y situaciones excepcionales de primera necesidad, y para los trabajadores vinculados a estas actividades. También se ordenó el cierre de las fronteras y los viajes interprovinciales desde la medianoche del martes 17 de marzo.

