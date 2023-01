Maricarmen Marín exhortó a sus seguidores a que acaten la cuarentena para combatir el nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram / Maricarmen Marín

Tomar conciencia sobre la importancia de la cuarentena para frenar el contagio del nuevo coronavirus es un compromiso que varios artistas han suscrito las últimas semanas. Difundir un mensaje responsable, después de todo, es tarea de todos.

Esto lo sabe bien Maricarmen Marín, quien recientemente volvió a enviar un mensaje a sus seguidores en el que los instaba a mantenerse en casa para proteger al resto de personas frente a la enfermedad generada por el COVID-19.

“Que tengamos una nueva semana en casa, trabajando en nuestra tolerancia, en nuestra empatía”, señaló la cantante desde su cuenta de Instagram. “Si cuidamos de nosotros, también cuidamos a nuestra familia y al mundo”.

Seguidamente, la intérprete de “Por qué te fuiste” expresó sus deseos de que la situación de confinamiento termine pronto. “Les dejo mucho amor y espero que todo pase pronto para seguir dando grandes abrazos a los que más amamos”, concluyó.

PIDIÓ UNA PAUSA

Hace unos días, Maricarmen Marín se refirió al inicio de cuarentena como un momento para hacer “una pausa obligatoria” durante una etapa que le resultaba difícil por ser ella una persona acostumbrada a tener una vida muy activa.

"Si tú lo estás logrando, dime ¿cómo lo haces? no es fácil, el día a día y las responsabilidades muchas veces por no decir ¡siempre! no nos permiten detenernos y observar nuestro presente, ese ruido que no te permite concentrarte en el aquí y ahora, siempre piensas en mañana y esa ansiedad que nos carcome la cabeza queriendo llegar lo más pronto posible a la meta", señaló entonces.

En ese sentido, la intérprete de cumbia destacó las enseñanzas y valores que le inculcaron sus padres, y de lo importante que son en una coyuntura como la actual.

"Creo que todas las enseñanzas de mamá y papá hoy son más evidentes. Hoy todo se presenta de una forma que no imaginé, no pensé que llegaría el día que el mundo se ponga en PAUSA, ahora entiendo cuánto trabajaba mi mamá para lograr ponerme en los zapatos del otro, para enseñarme a compartir, ser solidaria, ahorrar, tener fuerza de voluntad, esas acciones ininterrumpidas a lo largo de la vida que luego se transforman en valores, ser responsable de nuestro cuerpo y no esperar al último momento para sanar, saber cuáles son tus derechos y tus deberes y siempre, SIEMPRE puedes intentar ser un mejor ser humano", sostuvo Marín.

