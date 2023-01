Alejandra Baigorria comenzó con la fabricación de mascarillas para donar. | Fuente: Instagram

La exchica reality, Alejandra Baigorria, anunció mediante su cuenta de Instagram que ya comenzó a fabricar mascarillas para donar. La artista decidió mostrar su avance en sus redes sociales y dejó un emotivo mensaje.

En su publicación, la popular ‘Rubia de Gamarra’ invitó a las personas a reflexionar sobre la falta de implementos de protección y recursos básicos en la cuarentena. Cabe resaltar que debido a la crisis que está viviendo el país y la desinformación, los tapa bocas subieron su precio y ya no es fácil de conseguirlo.

Es por esa razón que Alejandra Baigorria tomó la iniciativa y puso a disposición su taller para fabricar más mascarillas e invitó a las demás empresas a realizar donaciones para los más necesitados:

“No todo en la vida es GANAR... También hay que sacrificar y DONAR, AYUDAR a los que más nos necesitan en esta gran crisis que atraviesa nuestro amado Perú... Hay que pensar que no todos tienen la suerte de pasar una cuarentena con comodidades y relajos así que PIDO que seamos conscientes, hay gente que está PASANDO HAMBRE... sin tener ninguna protección (mascarillas, guantes) contra el #covid19”.

Además, pidió que todos puedan apoyar cumpliendo con la cuarentena: “Mi granito de arena está aquí... Pero siento que no es suficiente quiero hacer más y en eso me estoy enfocando… ¿Saben por qué? Porque si TODOS no ayudamos, no nos unimos, no acatamos reglas ESTO SERÁ PEOR... por favor, de corazón, EMPATÍA con los más vulnerables”.

Los fanáticos de Alejandra Baigorria le agradecieron el gesto ya que no son muchas las empresas que ayudarán y mientras sean más, será mucho mejor. Además, sus excompañeros de “Esto es guerra” también comentaron su buena acción. Entre ellos, Said Palao, Vania Bludau y Fabianne Hayashida.

