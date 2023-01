Johanna San Miguel y Wendy Ramos. | Fuente: Instagram / Captura

Debido a la emergencia nacional, varios artistas se han animado a realizar videos en vivo para compartir con sus seguidores y así promover la cuarentena obligatoria, ordenada en el país para evitar el contagio del nuevo coronavirus.

Wendy Ramos es una de las figuras que más activas tiene sus redes sociales en esta inmovilización social. Vía Instagram, la actriz transmitió un 'live', al que luego se unió su colega Johanna San Miguel, causando gran sorpresa.

Con la intención de promover la cuarentena, Johanna San Miguel y Wendy Ramos se animaron a interpretar una vez más a 'Queca' y 'Wendy' de Pataclaun, respectivamente, provocando la emoción de los usuarios de la red social.

En la divertida escena, que luego fue compartida como una publicación en Instagram, se puede escuchar a 'Queca' pidiendo a todos que se queden en casa, para luego decirle a 'Wendy' que se quede "con el chusco de su marido". Mientras que la voz inocente de 'Wendy' dice: "Quequi, ¿qué pasa?", "Ay, Quequi, no digas así".

Tanto Johanna San Miguel, como Wendy Ramos, han realizado varias publicaciones en su red social para animar a sus seguidores a permanecer en casa y cumplir con la cuarentena obligatoria.

Anteriormente, Wendy Ramos compartió una curiosa imagen en su cuenta de Instagram, en la que recordó al pollo de juguete con el que hablaba su personaje de la recordada serie de televisión "Pataclaun".

"Día 4: Ahora entienden por qué hablaba con el pollo", se lee en la publicación que ha recibido cientos de comentarios. "Ahora hablo con mis gatas. Llama a tus amigos, haz video llamadas, armas grupitos en salas virtuales, sal a la ventana, conéctate como puedas", agregó en el post.

Asimismo, la recordada intérprete de 'Queca' recomendó a sus más de 945 mil seguidores a mantener la calma y cumplir con la cuarentena.

"Hay días donde me siento más tranquila y días donde me angustio. Supongo que a todxs nos pasa igual. Cuando eso pasa RESPIRO y me trato de escuchar. Sentirte a veces angustiada es normal, no es raro. Pero siempre habrá alguna manera de estar mejor", anotó.

Te sugerimos leer