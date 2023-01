Karen Schwarz cuenta que teme que nacimiento de su bebé se adelante. | Fuente: Instagram

La conductora de "Mujeres al mando", Karen Schwarz, preocupó a sus seguidores de las redes sociales, luego que su esposo, el cantante Ezio Oliva, compartiera una imagen de ambos en una clínica.

"Día 11 en Cuarentena Nacional y nuestra chiquitita empieza a dar señales inesperadas de que quiere llegar antes de tiempo. #7Meses", anotó el intérprete en su publicación.

En tanto, a través de sus 'stories' de Instagram, Schwarz Espinoza detalló el motivo de su visita al ginecólogo durante el estado de emergencia, aunque se mostró muy tranquila.

"Hace unos días subí una foto con mi pansota... y bueno este viernes cumplo 7 meses y parece que mi gordita me está jugando una mala pasada. Llamamos a mi ginecólogo y me ha pedido que vaya de urgencia para que me vea, porque puede ser que haya estado o que esté iniciando contracciones, ya que la barriga se me pone muy dura. Así que nada, después de casi semana y media o dos semanas tengo que salir, con calma y con prudencia para saber si todo está bien", expresó la exreina de belleza.

En noviembre del 2019, a través de sus redes sociales, la presentadora Karen Schwarz confirmó que ella y su esposo Ezio Oliva serían padres nuevamente.

"Lo soñé y no puedo creer que se esté cumpliendo. Mientras escribo estas líneas, solo se me hacen agüita los ojos de la emoción. SERÉ MAMÁ POR SEGUNDA VEZ”, escribió la conductora en un emotivo mensaje.

Por su parte, el cantante Ezio Oliva también se pronunció, en redes sociales, sobre el embarazo de su esposa. "Hay tanto por agradecer, pero sobre todo la familia que estoy construyendo junto a la mujer de mi vida", señaló.

Posteriormente, la conductora de Latina reveló que tendrían una niña. "Estoy enamorada de Antonia (su hija mayor) y mi sueño era tener una segunda mujercita. Ezio y yo estamos felices", contó.

Karen y Ezio contrajeron matrimonio el 14 de mayo de 2016 durante una ceremonia privada a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Después de un año de casados, llegó a su vida Antonia, la primogénita de la familia Oliva Schwarz, quien el próximo año tendrá una nueva compañía.

Te sugerimos leer