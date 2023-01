Gisela Valcárcel envía mensaje de aliento para pasar la cuarentena. | Fuente: Instagram

Luego de varios meses alejada de las redes sociales, Gisela Valcárcel reapareció para enviar un mensaje de aliento a los peruanos e incentivar la inmovilización social, que tiene como fin evitar el contagio del COVID-19.

"Quiero darles las gracias por sus comentarios tan llenos de cariño. ¡Son lo máximo, los súper quiero! Durante un tiempo estuve alejada de redes, ya les contaré por qué...", anota Gisela Valcárcel en su cuenta oficial de Instagram.

"Ahora es momento de UNIRNOS. Es momento de estar alineados y con un mismo objetivo. Detener la propagación del #Coronavirus por eso #YoMeQuedoEnCasa", añade la presentadora de televisión.

Asimismo, la conductora de América Tv dejó un potente mensaje en su publicación y destacó que permanecer en casa logrará vencer al coronavirus.

"Hola, soy Gisela. ¿Cómo están? ¿En casa, verdad? Es que estamos juntos luchando para que el coronavirus no se propague. Quédate en tu hogar, ese es el mejor lugar", dice Gisela Valcárcel en el clip, que incluye una cita bíblica: "Yo estaba preocupado e intranquilo, pero tú me consolaste y me llenaste de alegría. Salmos 94:19".

Anteriormente, Gisela Valcárcel compartió el video de la canción "Somos el mundo", tema que interpretaron varios artistas de diversas partes del mundo, para alzar su voz y luchar contra la hambruna en África, en el año 2010.