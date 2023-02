Bruno Ascenzo y su consejo para mejorar la salud en cuarentena. | Fuente: Instagram

El actor Bruno Ascenzo compartió en Instagram una fotografía en la que se le ve en el baño de su casa, con la que aprovechó para dejar un positivo mensaje a sus seguidores.

El también director audiovisual recalcó la importancia de hacer ejercicio durante el tiempo que se permanece en casa, cumpliendo con la cuarentena obligatoria.

"En cuarentena el baño es gimnasio", anotó en la publicación, para luego escribir parte de una popular canción: "Acuérdate que tu cuerpo no está hecho de metal. Tu cuerpo no está hecho de madera. Tu cuerpo no está hecho de cartón ni de seda", agregó.

En ese sentido, Bruno Ascenzo recomentó a los cibernautas a mantener activo el cuerpo para estar saludable físicamente. "Libérale endorfinas así como quieres que te liberen el delivery", comentó.

"Ejercítate. Baila. Busca moverte aunque sea 10 minutos. Confiesa: has hecho deporte durante el confinamiento o ahorita no joven?", añadió el intérprete peruano.

SU MAYOR SUERTE

Desde la distancia, el actor envió un mensaje a su hermano menor, Franco, con motivo de su cumpleaños, a quien no puede ver por la cuarentena obligatoria.

A través de Instagram, compartió una serie de fotografías de su infancia, junto a su hermano menor, a quien calificó como bueno, inteligente, divertido y solidario.

“He tenido mucha suerte en esta vida, no lo puedo negar. Pero mi mayor suerte, la que no cambiaría por nada es haber nacido hermano de este ser. He conocido gente buena, empática, inteligente, divertida, entregada y solidaria. Y luego a Franco, mi hermano. Una especie de superhéroe a quien amo más que a mí mismo”, escribió Bruno Ascenzo.

