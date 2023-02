Anahí de Cárdenas utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a los peruanos que no hacen caso. | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas se mostró indignada en las redes sociales luego de que viera en las noticias cómo la población no hace caso a las órdenes dictadas por el gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

En su mensaje a través de su cuenta de Twitter, la cantante considera que el presidente Martín Vizcarra ya se dio por vencido con nosotros porque hay miles que no respetan el estado de emergencia del país:

“Vizcarra se dio por vencido con nosotros. Y como no... la gente que no hace caso, nunca hará caso. NUNCA. La cultura de Pepe el vivo. Ay Perú, me dueles a veces".

Cabe resaltar que hasta la fecha, el número de fallecidos por el COVID-19 en el Perú se elevó a 1 444. Esta cifra revela que en solo un día se registraron 100 muertes por el nuevo coronavirus.

En conferencia de prensa, también anunció que se elevó a 51 189 el número de personas infectadas por COVID-19 en el país. En solo 24 horas esta cifra se incrementó en 3 817 nuevos casos.

El jefe de Estado precisó que 5509 personas permanecen hospitalizadas, de las cuales 709 se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos con ventilación mecánica.

“PASA EL TEXTO”

Debido a la situación que está pasando el Perú por el nuevo coronavirus, la parte artística también está siendo afectada ya que muchos actores de teatro y televisión se quedaron sin trabajo.

Sin embargo, varias actrices le sacaron el lado bueno de la pandemia para hacer el challenge “Pasa el texto". Este reto consiste en recibir un guion y caracterizarse como un personaje famoso del cine o televisión.

La intérprete peruana se lució como Mia Wallace de “Pulp Fiction”, mientras que a Galiano se le vio vestida como la recordada Morticia de “Los Locos Adams”.

