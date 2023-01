Anahí de Cárdenas recomienda crear hábitos durante la cuarentena. | Fuente: Instagram

En medio de la cuarentena por la COVID-19, Anahí de Cárdenas hizo una reflexión para incentivar a sus seguidores a mejorar su actitud, pese a la difícil situación que atraviesa el país.

A través de Instagram, Anahí de Cárdenas recomendó que en este tiempo de aislamiento social creen rutinas saludables y hábitos, para que se sientan bien consigo mismos.

De acuerdo a su experiencia, la actriz aseguró que a ella le funciona vestirse como si fuese a ir a trabajar y, aunque hay días que le apetece quedarse en pijama todo el día, se siente mejor cuando se arregla.

"De cuando te arreglas (a pesar de todo). Muchas veces quedarnos en pijama todo el día, y lo digo con conocimiento de causa, puede ser una actitud peligrosa. Esta rico no bañarse los domingos, lo sé, los que me conocer saben que disfruto quedarme en piyama la mayor cantidad de tiempo, pero aprendí, que mi actitud cuando me meto a la ducha, armo un horario, y por mas de que no vaya a salir a la calle, me visto como para trabajar, cambia por completo", aseguró.

"Me da una vibra diferente, un “yo no sé qué” que me motiva a seguir y agregarle cosas a mi día, que si me hubiese quedado en pijama, probablemente hubiese solo visto mil temporadas de la serie de turno (que también esta bien, pero no todos lo días no sean sapos)", añadió Anahí de Cárdenas.

"Báñate, lávate el pelo, encremate, cuídate la piel (ahora que hay tiempo), crea rutinas. Ayuda, el orden ayuda. (...) Encuentra tu pasión!", concluyó la artista peruana.

SERIES PARA VER EN LA CUARENTENA

La actriz de "No me digas solterona" hizo una lista de las series que está viendo durante la cuarentena, para recomendar a sus fanáticos a también verlas.

Estas son las series que Anahí de Cárdenas recomienda ver durante la cuarentena:

En HBO Go

- Big little lies

- Sharp objects

En Netflix

-The end of the fucking world

-Im not ok with this

- Élite

-Toyboy

En Amazon Prime

- Hunters

- Mr. robot

En Apple Tv

- The morning show

