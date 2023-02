Actores envían emotivo mensaje sobre la crisis por la pandemia. | Fuente: Captura

En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus que atraviesa el mundo, los actores peruanos que participan en la telenovela "Dos hermanas" se unieron en video para enviar un emotivo mensaje.

Como se sabe, debido a la cuarentena, el sector audiovisual ha tenido que suspender sus grabaciones, tal como la ficción de Michell Alexander y Del Barrio Producciones.

En el clip, que ha sido compartido en redes sociales, se ve a Erica Villalobos, Andrés Silva, Erick Elera, Melissa Paredes, Julián Legaspi, Yaco Eskenazi, Sebastián Monteghirfo, Marisol Aguirre, Mayella Lloclla, entre otros.

"Estamos viviendo una situación que jamás pensamos vivir. No es una película aunque a veces lo parezca. Nosotros como peruanos pero también el mundo entero. Pandemia la llaman, una enfermedad que se propaga por todo el planeta. Aunque también podríamos llamarla peste, plaga, ¡qué mas da! Un virus que nadie esperaba se ha tumbado en pocas semanas nuestros proyectos y planes por un buen tiempo", dicen entre versos los artistas.

"Pero las cosas malas también son parte de la vida y ante eso nos enfretamos hoy. Es lo que hoy sucede en todo el mundo y no lo podemos cambiar. Es lo que hay. Hoy estamos confinados o muy limitados de salir por nuestra seguridad. Finalmente, la salud de nuestros seres queridos y la propia es lo más importante, pero poco a poco, paso a paso, iremos retomando a nuestras vidas", continúan.

En ese sentido, los actores hacen una importante pregunta, que luego responden con optimismo, y recalcan que lucharan juntos para seguir adelante, pese a la crisis originada por la COVID-19.

"La gran pregunta es ¿cómo serán nuestras vidas, si hemos tenido la suerte de sobrevivir? Sin duda no serán las mismas, no pueden ser las mismas. Hemos perdido trabajos, negocios, pequeños emprendimientos. En muchos casos, lo que nos costó años conseguir honradamente", señalan los intérpretes.

"Toca resistir y luego reconstruirse con lo que nos queda, aunque no será nada fácil, aunque pasaremos por muchísimas dificultades y no siempre todos lo entiendan. Lucharemos además con mucha indiferencia pero saldremos de esto, quizás no sepamos ahorita cómo, cuándo o en qué condiciones. ¡A remar nomás! porque siempre hay orillas a dónde llegar. Y eso también es la vida", concluyen en su videoclip.

