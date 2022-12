Connie Chaparro envió un emotivo mensaje a Sergio Galliani desde sus redes sociales. | Fuente: Instagram / Connie Chaparro

Diez años de matrimonio tiene Connie Chaparro con Sergio Galliani, quienes conforman unas de las parejas más sólidas de la industria del entretenimiento nacional. Pero son doce años desde que iniciaron su relación sentimental.

Por eso, la conductora radial decidió dedicarle unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. Desde su cuenta de Instagram, donde cuenta con 922 mil seguidores, Chaparro compartió una fotografía junto a su esposo, donde lucen abrazados y acompañados de su hijo.

En dicha publicación, la también actriz detalló que su vínculo con Galliani funciona dado que son muy unidos y se consideran un equipo. “Sergio y yo somos dinamita. Desde que decidimos estar juntos (12 años ya) no hemos dejado de ser un equipo, cuando yo me he sentido triste o desanimada, él siempre ha tenido palabras que me motivan, que me hacen sentir que soy capaz de hacer todo lo que quiera en la vida”, señaló.

APOYO CONSTANTE

Asimismo, Connie Chaparro explicó que parte de su éxito como pareja con Sergio Galliani se debe a que él siempre la apoyó en todos sus proyectos.

“Sigue tus sueños, lucha por ellos, nosotros nos adaptamos me decía, eso siempre me ha hecho pensar que estoy con la persona correcta a mi lado”, relató.

Más allá de las complicaciones que hayan podido atravesar en su matrimonio, la conductora de Radio Corazón mencionó que frente a estas situaciones también hay la “unión, compañerismo y sobre todo amor todo se puede”. En ese sentido, Chaparro resumió cuál es la fórmula de su felicidad:

“Cuando me preguntan cuál es la fórmula para durar tanto y ser felices juntos, yo siempre les digo la admiración mutua, el amor y el respeto. Yo admiro mucho a mi esposo y no solo porque sea un gran actor multifacético, sino porque además es un hombre que nunca se rinde, que siempre se ilusiona por un nuevo comienzo , una nueva aventura y nunca le tema a nada. Pero sobre todo porque sé que tiene un corazón inmenso”.

